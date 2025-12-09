El mapa de las 300 instalaciones en riesgo grave por inundación en Gipuzkoa De colegios a campos de fútbol, pasando por residencias o comisarías, casi una cuarentena de municipios tiene edificios que pueden verse afectados en grandes crecidas

Campos de fútbol, colegios, institutos, facultades universitarias, residencias de ancianos, comisarías de policía e incluso cuarteles de la Guardia Civil. Gipuzkoa tiene cerca de 300 equipamientos en riesgo de sufrir inundaciones en caso de que las cuencas de los ríos se desborden a su paso por el territorio. Este riesgo está repartido en cerca de 40 localidades del territorio, con lo que casi afectarían a la mitad de municipios de Gipuzkoa.

Según los datos publicados por el Ministerio de Transición Ecológica existen 296 puntos en riesgo grave de inundabilidad en Gipuzkoa. De hecho, la gran mayoría (el 93%) se señala que están en riesgo muy grave, lo que significa que existe una probabilidad de alrededor del 10% cada año de que sufra una inundación. Del resto de instalaciones identificadas tan solo uno está en riesgo leve.

La gran mayoría de instalaciones en riesgo se sitúan en cuencas como la del Urumea -con Donostia como principal punto de afecciones-, el Oria -afectando a Tolosa y Villabona, sobre todo- el Bidasoa, y el Urola -en Azpeitia y Azkoitia-. También el embate del mar en la costa podría provocar inundaciones en las localidades más próximas al Cantábrico.

Infraestructuras en riesgo en zonas inundables en caso de inundación fluvial extrema (t=500 años)

Nivel de riesgo Muy grave Grave Leve

Por recursos, las instalaciones deportivas son las más expuestas, ya sean campos de fútbol, rugby o incluso clubes de remo. Tampoco se libran los frontones o los polideportivos. Representan la mitad de equipamientos públicos susceptibles de inundarse en Gipuzkoa (143), donde también hay 61 centros docentes, 31 monumentos, 15 residencias de ancianos, 8 comisarías de policía, 6 instalaciones radioactivas y 4 cuarteles de la Guardia Civil.

Puedes consultar aquí el listado completo de las instalaciones guipuzcoanas que el Ministerio de Transición Ecológica incluye en su listado.

El riesgo de inundación fluvial evalúa por municipios la exposición que tiene cada uno de ellos a experimentar inundaciones en función de periodos de retorno, que van desde 10 hasta 500 años. Esta escala, desarrollada a partir de estadísticas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), clasifica las zonas en cinco niveles: aquellas con alta probabilidad de inundación en un periodo de retorno de 10 años; las que sufren inundaciones frecuentes en un retorno de 50 años; las zonas con probabilidad media u ocasional en un periodo de 100 años y las que presentan una probabilidad baja o excepcional, asociadas a un retorno de 500 años. También las zonas no identificadas como inundables o donde no hay probabilidad de que el territorio sufra una inundación fluvial. Este último escenario afecta a medio centenar de localidades guipuzcoanas.

El mapa de Euskadi

En el conjunto de Euskadi, son alrededor de 700 los equipamientos públicos potencialmente inundables. Gipuzkoa y Bizkaia aglutinan más del 90% de esos espacios, mientras que en Álava apenas rondan el medio centenar.

En el mapa de abajo se pueden explorar las infraestructuras que quedarían dañadas de forma grave en Euskadi (alrededor de 700), con más del 25% de la superficie afectada o calados superiores a 30 cm, o muy grave, con más del 50% o más de 70 cm. Con el fin de simplificar la visualización, en la categoría de salud se han incluido centros de salud, hospitales y residencias de ancianos. En la de educación se reflejan tanto escuelas como campus universitarios.

Infraestructuras en riesgo en zonas inundables en caso de inundación fluvial extrema (t=500 años)

Metodología: Las infraestructuras afectadas se han extraido del archivo de riesgo en puntos de especial importancia que elabora el Ministerio de Transición Ecológica y del Reto Demográfico y cuya última actualización data del 28/11/2024. Con el fin de simplificar la visualización de los datos, en la categoría de educación se incluyen escuelas y campus universitarios; y en la de salud se han unido hospitales y residencias de ancianos. Estos se han superpuesto sobre la capa de inundabilidad T=500 que, de media, tendría lugar una vez cada 500 años.

