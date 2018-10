Los malos fondos que inundan el flysch 02:08 Un voluntario recoge plásticos en el flysh entre Zumaia y Mutriku durante una de las jornadas organizadas para limpiar el Geoparque vasco. / ANDER SALEGI El surfista Oier Bartolomé denuncia la presencia de plásticos en las rocas AMAIA CHICO SAN SEBASTIÁN. Martes, 23 octubre 2018, 07:06

«¡Eh!», llama la atención Oier nada más comenzar a grabar su vídeo. «Esto es lo que se llama el biotopo protegido», continúa mientras hace un barrido con la cámara de su móvil a los restos de basura y de plásticos que inundan y se acumulan en uno de los parajes naturales más espectaculares de la costa guipuzcoana, el flysch que discurre entre Zumaia y Mutriku. La imagen mostrada por este surfista de Deba a través de las redes sociales, lamentablemente, «no es nueva». Los asiduos al Geoparque son testigos a diario de los plásticos que las olas y las mareas llevan y traen a las calas de los acantilados. Pero no está de más volver a ver de vez en cuando esa 'cara b' de una joya geológica que el pasado verano pasó el examen de la Unesco para mantenerse en el top ten de la red de geoparques mundiales.

La imagen grabada por Oier Bartolomé es lo que no se ve en los carteles ni en las fotos de los políticos, denuncia el joven en ese vídeo de apenas dos minutos, que hizo tras salir del agua al encontrarse más residuos de los que cualquier otro día se topa en sus visitas a Sakoneta. «Cualquier surfista se lleva todos los días cuatro o cinco botellas o restos de plástico a casa para reciclarlos», asegura. «Es como quien va al monte o a cualquier otro paraje natural donde ve algún resto que no debería estar ahí», añade confiado en una ciudadanía respetuosa con el medio ambiente. Pero lo que vio el domingo fue demasiado. No eran cuatro botellas, era un mar de plásticos pequeños flotando entre las rocas y movidos por las olas, que los llevan y los traen. «Esos residuos mañana estarán bajo el mar, en el fondo», y las olas llevarán otros, denuncia Oier, que aprovecha el eco que ha tenido el vídeo para hacer una llamada a todos, ciudadanos y responsables institucionales, para evitar en lo posible esa contaminación.

«Los plásticos no se degradan, y en las playas o en otros lugares más accesibles es más fácil retirarlos, pero en sitios como este se acumulan y no se limpia, van dando vueltas», constata este surfista que recuerda que «el problema de fondo» es el «uso indebido de los plásticos y el penoso reciclaje» que se hace. Incide además en que «todos somos responsables» de revertir la situación y evitar que el mar deje de ser un vertedero.

Su denuncia, que en origen solo pretendía trasladar a su entorno, recibió en solo unas horas miles de visualizaciones tanto en Instagram como en Facebook, los dos perfiles sociales donde la expuso. Sirvió para agitar de nuevo conciencias sobre las graves consecuencias, no solo estéticas, que provoca la contaminación por plásticos. Y para que las instituciones salieran al paso y defendieran las campañas de limpieza y de sensibilización que se realizan en la zona.

Los primeros que respondieron a Oier, más allá de los cientos de seguidores que comentaron su vídeo, fueron los responsables del propio Geoparque vasco, la entidad que gestiona el flysh. «Es un tema que no nos sorprende», aseguraron, conscientes y «preocupados» de que la «actuación del ser humano» es la responsable de que el «mar nos devuelva el daño que le hemos hecho» y de que una costa que, en este caso está especialmente protegida por su riqueza geológica presente ese estado. «Seguiremos haciendo campañas de limpieza y acciones de concienciación», indican desde Geoparkea, donde velan por la protección, difusión y conocimiento de este entorno natural.

También el departamento de Medio Ambiente y de Turismo de la Diputación foral salió al paso para «lamentar profundamente» los plásticos aparecidos «estos días» en el flysh y para recordar el proyecto Life Lema en el que trabaja junto a Azti y Surfrider Foundation, que organiza periódicamente jornadas de recogida de residuos. «Creemos que los guipuzcoanos están muy concienciados sobre el mal uso de los plásticos», aseguró la Diputación.