La luz que nos conecta

En muchos hogares la conexión con el mundo digital llega a través de un cable de fibra óptica, que transporta luz. Antes los hilos de ... cobre movían la información mediante electricidad. Hoy la electricidad ha cedido el paso a la luz. La fibra óptica es el hilo de vidrio que transporta los pulsos luminosos que llevan nuestros textos, voces, fotos y vídeos. Cada mensaje, conversación o búsqueda en internet viaja por ese canal del que no somos conscientes pero que permite nuestra vida conectada. Quien dio el nombre de «fibra óptica», en 1960, y quien logró transmitir imágenes por haces de aquellas fibras fue el indio Narinder Singh Kapany, cuyo 98 aniversario celebramos hoy, nació el 31 de octubre de 1927.

No obstante, hubo muchas más personas que intervinieron hasta conseguir lo que es hoy. Quizá el más importante fuera Charles Kao que ganó el premio Nobel de 2009 por hacer viable la fibra óptica a gran escala. Los laboratorios de IBM también tuvieron una influencia muy notable al lograr transmitir miles de conversaciones por la misma fibra, cada una en un color distinto.

Hoy, cables que van por el fondo oceánico unen continentes. El cable más largo del mundo está en proyecto, es de la empresa Meta (Facebook y Whatsapp) y tendrá una longitud de 50.000 km.

El poeta Rimbaud vio colores en las vocales. Hoy, nosotros tejemos conversaciones con hilos de luz, con sinfonías de arcoíris que cantan en silencio.