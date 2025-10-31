Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias de la jornada
Plaza de Gipuzkoa

La luz que nos conecta

Félix Ares

Félix Ares

Viernes, 31 de octubre 2025, 00:02

Comenta

En muchos hogares la conexión con el mundo digital llega a través de un cable de fibra óptica, que transporta luz. Antes los hilos de ... cobre movían la información mediante electricidad. Hoy la electricidad ha cedido el paso a la luz. La fibra óptica es el hilo de vidrio que transporta los pulsos luminosos que llevan nuestros textos, voces, fotos y vídeos. Cada mensaje, conversación o búsqueda en internet viaja por ese canal del que no somos conscientes pero que permite nuestra vida conectada. Quien dio el nombre de «fibra óptica», en 1960, y quien logró transmitir imágenes por haces de aquellas fibras fue el indio Narinder Singh Kapany, cuyo 98 aniversario celebramos hoy, nació el 31 de octubre de 1927.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Pagábamos 600 euros de alquiler al mes por habitación, pero era una estafa y nos han desahuciado»
  2. 2 La estafa a un corredor de la Behobia - San Sebastián 2025: «Estaba buscando un dorsal, lo pagué y me empezó a poner excusas»
  3. 3 Al menos dos detenidos en los incidentes de Pamplona por la concentración contra el activista de ultraderecha Vito Quiles
  4. 4

    Los peajes de Gipuzkoa sufrirán en 2026 la mayor subida en siete años: consulta los nuevos precios en las autopistas
  5. 5 El segundo de los fichajes de la Real Sociedad que será padre esta temporada: «Mi equipo favorito para siempre»
  6. 6 Los frenazos innecesarios ante un radar en la A-8 que ha cambiado su límite: «La señalización es mejorable»
  7. 7 El kiosko que cierra en el Centro de San Sebastián
  8. 8

    El argelino detenido por abandonar a su hijo en Donostia estudiaba en Alicante
  9. 9

    María Caballero, la dura interrogadora de Sánchez hija de un asesinado por ETA
  10. 10

    El tejido empresarial de Gipuzkoa acoge con sorpresa que la oferta para recuperar Ibermática venga de BBK

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La luz que nos conecta