Lurraldebus ha renovado casi la mitad de su flota en dos años y medio con la compra de 119 autobuses 108 vehículos han venido a sustituir a otros más antiguos y 11 a ampliar un parque móvil que alcanza ya las 262 unidades

Iñigo Morondo Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:28 Comenta Compartir

Ficoba se ha convertido este jueves en un showroom de autobuses en el que el departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha mostrado hasta siete ejemplos de los vehículos que ha incorporado a su flota. En los últimos dos años y medios, ha anunciado la diputada foral, Azahara Domínguez, «hemos incorporado 119 nuevos autobuses», contando la veintena larga que se estrenarán todavía de aquí a final de año. Es prácticamente la mitad del parque móvil del transporte interurbano por carretera del territorio. «108 han sido para sustituir vehículos que estaban en servicio y otros 11 para ampliar una flota que llega ya a los 262».

La representante foral ha aportado esos y otros datos en un acto con más de 150 asistentes, entre ellos, el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Miguel Ángel Páez, y el delegado de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Irun, Sergio Javier, pero también las empresas concesionarias, estudiantes y docentes de centros formativos con grados ligados a la movilidad, entidades sociales y diversos colectivos de usuarios. Todos ellos han podido conocer, por fuera y por dentro, los siete vehículos dispuestos en el pabellón ferial, de las marcas Irizar, Iveco, Man y Mercedes, con características distintas adaptadas a los distintos cometidos que debe cumplir cada uno. Domínguez ha destacado, por ejemplo, «el espacio para colocar maletas» con el que cuenta el modelo que se incorpora a la línea del aeropuerto, «una cuestión muy demandada».

La Diputada de Movilidad Sostenible ha subrayado que toda esta renovación se enmarca en una apuesta por hacer el transporte público «más moderno, más seguro, más confortable, más eficiente y medioambientalmente más sostenible». Ha destacado que la inversión foral en las líneas interurbanas ha pasado de 21, millones en 2013 a «los 65,9 millones que están previstos para 2026, más que el triple. Es una apuesta estratégica, irrenunciable que nos permite ampliar y modernizar el servicio». A esos esfuerzos atribuye Domínguez los datos «históricos del pasado año, con 28,8 millones de viajes» en una tendencia al alza que parece estar manteniéndose también en el ejercicio actual. «Se demuestra que cuando le ofreces un servicio cómodo, moderno y fiable, la ciudadanía hace un uso cada vez mayor del transporte público».

El viceconsejero vasco de Movilidad Sostenible ha calificado a Gipuzkoa de «ejemplo a seguir», con un modelo escalable al conjunto de la autonomía «en términos de accesibilidad, sostenibilidad e integración y vertebración social a través del transporte público». Páez ha remarcado que Euskadi está trabajando en una línea de «reforzamiento de la oferta de transporte público porque creemos que la movilidad es un derecho de la ciudadanía y un eje clave para la cohesión social y la igualdad de oportunidades».

Temas

Lurraldebus