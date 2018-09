Así ha sido este lunes 3 de septiembre

La actualidad informativa del lunes ha estado marcada por el anuncio del Gobierno, que presentará el anteproyecto con los Presupuestos Generales del Estado a finales de noviembre o principios de diciembre con el objetivo de que las cuentas queden actualizadas en el primer trimestre de 2019. De lo contrario, Pedro Sánchez ha dejado en el aire la posibilidad de un adelanto electoral. A día de hoy, al menos, no contempla la prórroga del reparto de recursos que logró aprobar el Ejecutivo de Mariano Rajoy antes de la moción de censura. «Estos no son mis Presupuestos». En este contexto, y en vísperas de que el líder de la Generalitat abra el curso político en Barcelona, el jefe del Ejecutivo ha confiado en que Quim Torra «acierte» y le ha recordado que en Cataluña «hacen falta menos gestos y más responsabilidad». La propuesta gubernamental pasa por aplicar la receta de «ley y diálogo» y posibilitar un referéndum, pero no sobre la independencia, sino sobre un nuevo Estatuto catalán después de que la sentencia del Tribunal Constitucional suprimiera varios artículos en 2010.

Sociedad. Cinco personas han fallecido y otras 15 han resultado heridas, de las que cinco se encuentran muy graves, en un brutal impacto de un autobús de la compañía ALSA contra uno de los pilares de la autovía en Avilés. El vehículo, que cubría la línea Cudillero-Avilés-Gijón, a donde se dirigía, sufrió el golpe cuando estaba a punto de acceder a la autovía desde Avilés. Se empotró contra uno de los pilares que se están instalando en las obras de construcción de los nuevos accesos al Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA).

Gipuzkoa. En el plano de Gipuzkoa, el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, mantendrá este martes una reunión con la ministra de Defensa, Margarita Robles, para abordar el tema de los cuarteles de Loiola, ante la que defenderá que la zona de Eskuzaitzeta, ubicada en el barrio de Zubieta, es «sin duda el lugar disponible, no solamente el más adecuado sino prácticamente único, que el propio término de San Sebastián en este momento tiene» para el traslado de la infraestructura militar.

Política. El lehendakari ha insistido este lunes en elaborar un nuevo estatus vasco «desde el cumplimiento del ordenamiento jurídico». Iñigo Urkullu ha alertado de que «si hablamos de profundizar nuestro autogobierno, no puede ser todo o nada. Si queremos un texto sin viabilidad... ya tenemos casos previos. La sociedad vasca quiere un texto articulado más consensuado». En una entrevista en Radio Euskadi Urkullu ha diferenciado su posición como miembro del PNV de la de jefe del Gobierno Vasco. Es en ese contexto en el que ha llamado a ensanchar el acuerdo de PNV y EH Bildu sobre el nuevo estatus. «No se trata de hacer renuncias, sino de ser conscientes de la realidad. Como lehendakari tengo la responsabilid de representar al conjunto de la sociedad». Además ha recordado que el pacto de carácter soberanista entre PNV y EH Bildu es solo una «primera fase» en la que hay que seguir profundizando también con los votos particulares como el de su socio del PSE.

Economía. No hay nada peor para una arrantzale que impedirle pescar una especie cuando ve que ésta abunda en la mar. Eso es lo que ha ocurrido este año con el bonito, con una cuota para España de 15 millones de kilos -14 para la flota del Cantábrico y el resto en Canarias-, que quedó agotada el pasado 23 de agosto y que deja ahora a las embarcaciones con la única opción del patudo y de tratar de consumir la cuota de atún rojo (cimarrón) que todavía tienen disponible. Eugenio Elduayen, presidente de la Federación de Cofradías de Gipuzkoa, considera que «se hubiera redondeado el buen año con tres o cuatro millones de kilos de bonito más de cuota», con lo que se habría vuelto a los niveles del 2005.

Cultura. Tras la memorable presentación el año pasado de Lumière! L'aventure commence (¡Lumière! Comienza la aventura), que contó con la proyección comentada del director del Festival de Cannes y del Instituto Lumière, Thierry Frémaux, el Festival de San Sebastián y el Festival Lumière de Lyon han iniciado una colaboración para convertir en una cita anual la proyección de un clásico restaurado.

Mundo. Un incendio se mantiene activo en el Museo Nacional de Río de Janeiro, que alberga unas 20 millones de piezas que datan de la época imperial brasileña y que celebra este 2018 sus 200 años de historia. Las llamas comenzaron en el recinto en torno a las 19.30 horas del domingo (22.30 GMT), cuando ya estaba cerrado al público y solo había cuatro vigilantes en su interior. No obstante, según la información ofrecida por el propio museo, no hubo heridos ya que todos ellos lograron salir a tiempo. Las causas que originaron el fuego aún se desconocen, informaron las autoridades.

Real Sociedad. El nuevo Anoeta va cogiendo forma y la instalación de los nuevos tepes de hierba es uno de los momentos más significativos de estos últimos cuatro meses de obras en los que se ha trabajado a destajo. El terreno de juego se viste de nuevo de verde después de semanas de incesante trabajo. Los tepes de hierba han llegado desde Portugal y la empresa alavesa Laziturri está siendo la encargada de su intalación.