Así ha sido este lunes 22 de octubre La acumulación de plásticos en el flysh de la costa guipuzcoana, denunciada este lunes a través de un vídeo grabado por un surfista. Repasa de un vistazo las principales noticias de la jornada EL DIARIO VASCO Lunes, 22 octubre 2018, 21:03

Este lunes se ha visto una imagen inédita en la política vasca. El lehendakari y el líder de Podemos se han reunido por primera vez esta tarde en Lehendakaritza sin que los Presupuestos español y vasco se hayan tratado «como moneda de cambio». En el encuentro han coincidido en que «hay que cuidar la mayoría» que llevó a Pedro Sánchez al Gobierno. A nivel más local, destaca que se ha sabido que la mitad de la población actual de Gipuzkoa tiene su origen fuera de Euskadi, y procede principalmente de las oleadas migratorias que hubo dentro de España en las décadas de los 50, 60 y 70 del siglo pasado. Y para impactante un vídeo en el que se denuncia la acumulación de plásticos en el flysh de la costa guipuzcoana. En deportes, a falta de conocer el resultado del partido Real Sociedad-Girona de esta noche en Anoeta, subrayar que Oinatz Bengoetxea ha alcanzado las semifinales del Campeonato del Cuatro y Medio, al arrollar 22-2 a Julen Retegi este lunes en el Beotibar de Tolosa.

Gipuzkoa: Nuevo hospital en Eibar. El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha inaugurado este lunes el Hospital de Eibar que ha supuesto una inversión de 31 millones de euros, para «reforzar y mejorar» la atención médica en Debabarrena. El nuevo equipamiento construido sobre con 21.000 metros cuadrados proporcionará atención primaria, salud mental y cuenta con equipos de radiodiagnósticos, para un población de 75.000 personas. También habrá servicios de 14 consultas externas, con ocho especialidades, servicio de rehabilitación y tres unidades de hospitalización.

S0ciedad: Las bases del futuro modelo educativo vasco siguen adelante, gracias al apoyo del PP a PNV y PSE. La Comisión de Educación del Parlamento Vasco ha respaldado el documento de «Bases para el acuerdo educativo» con los votos de los socios del equipo de gobierno PNV-PSE, a los que se ha sumado el PP, mientras que Elkarrekin Podemos ha votado en contra y EH Bildu no ha participado en la votación. Tanto la coalición abertzale como la formación morada han pedido en el debate monográfico sobre este documento y se rehiciera al entender que no respondía a los principales retos educativos y que no era válido como punto de partida para una futura Ley de Educación, pero sus planteamientos han decaído.

Economía: El Supremo decidirá el 5 de noviembre quién deba pagar las hipotecas. El Tribunal Supremo ha convocado para el próximo lunes 5 de noviembre el Pleno de la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) que deberá decidir quién paga el impuesto sobre las hipotecas tras la sentencia de la Sección Segunda del pasado jueves, que atribuye a la banca y no al cliente particular el abono de este tributo, como ocurría desde hace años. La fecha del Pleno que reunirá a los 31 magistrados de la Sala Tercera para dirimir el criterio jurisprudencial se conoció este lunes tras concluir la reunión de urgencia convocada por el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, con los seis miembros del tribunal sentenciador que componen la Sección Segunda, competente para ver cuestiones tributarias, y el presidente de la Sala Tercera, Luis María Díez-Picazo.

Política: La exdirectora de Arkaute, en el juicio por el caso Cabacas. Hasta 13 testigos han comparecido en el juicio del caso Cabacas, que se celebra desde la pasada semana en la Audiencia Provincial de Bizkaia. Pero por encima de ellos, la sesión ha estado protagonizada por Elena Moreno, actual viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno vasco y que en el momento de los hechos era la directora de la Academia de Arkaute. Ha remarcado que todos los ertzainas saben que no tienen que disparar a «órganos vitales».

Cultura: MTV premiará a sus fans. La organización de los premios europeos de la música MTV sigue desgranando detalles y sorpresas para los fans de este evento internacional que llegará el próximo 4 de noviembre al BEC. Este lunes se ha dado a conocer que premiará a sus mayores seguidores con 2.500 entradas exclusivas para seguir en primera fila estos galardones y poder ver muy cerca las actuaciones de Janet Jackson, Nicki Minaj, Hasley o Rosalía. ¿Y cómo conseguir una de ellas? Participando en el 'MTV EMA CHALLENGE' los días 26 (14:00h a 19:00h), 27 (11:00h a 19:00h) y 28 (11:00h a 19:00h) de octubre en el Bilbao Exhibition Center.

Mundo: Un supuesto doble de Khashoggi en el Consulado saudí en Estambul. El Gobierno de Arabia Saudí intentó ocultar la desaparición de Jamal Khashoggi en el consulado de su país en Estambul con una persona vestida como el periodista abandonando el edificio, de acuerdo con un vídeo difundido hoy por medios estadounidenses. En las imágenes, divulgadas por la cadena CNN, se puede observar a uno de los funcionarios saudíes, que formaba parte del equipo de seguridad de quince miembros que presuntamente acabó con la vida de Khashoggi, abandonando el consulado vestido con las ropas del periodista del Washington Post.