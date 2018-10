Así ha sido este lunes 1 de octubre Repasa de un vistazo las noticias más destacadas de la jornada DV Lunes, 1 octubre 2018, 19:58

Jornada de lunes que ha estado marcada por la escenificación realizada en Madrid por los gobiernos español y francés, que han reivindicado este lunes a las víctimas del terrorismo de ETA frente a la «tentación de la desmemoria» en el acto de entrega simbólica por parte de Francia, representada por su primer ministro, Édouard Philippe, de documentos y efectos intervenidos a ETA en el país galo que pueden contribuir a esclarecer atentados sin autor conocido. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha alabado la valentía, el coraje y la dignidad de un colectivo con el que la sociedad tiene la obligación moral de reconocer. «Construir el relato de la verdad es una de las deudas con las víctimas. Esa narrativa pertenece a las víctimas y no a los terroristas ni a quienes les apoyaron», ha enfatizado el jefe del Ejecutivo español.

Además, ha habido otras noticias:

Cataluña. Los independentistas catalanes han salido a la calle en el aniversario del 1-O. Solo horas después de que miles de estudiantes tomaran el centro de Barcelona para reclamar la independencia, otra manifestación multitudinaria ha llenado las calles del capital catalana. La muchedumbre, convocada por la 'Plataforma 1-O' que engloba a 69 organizaciones independentistas con ANC y Òmnium a la cabeza, ha partido de la Plaza de Catalunya y ha marchado hacia el Parlamento catalán para exigir al legislativo que pase de la retórica a los hechos y proclame la república.

Pensiones. No habrá pensiones mínimas de 1.080 euros. El Gobierno reconoce que comparte este deseo con las asociaciones de pensionistas que así lo vienen reclamando en los últimos meses -con especial relevancia en el País Vasco y Navarra-, pero admite que se trata de un imposible, al menos en el corto plazo. «Ya me gustaría, a mí y a todo el Gobierno», contestó la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, cuando le preguntaron si el Ejecutivo se comprometía a que el año que viene haya unas prestaciones mínimas de 1.080 euros y un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 1.200 euros. «El Gobierno no se puede comprometer porque mentiría».

Gasto energético. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido de que calentar la casa con gas este invierno será un 15% más caro que en el de 2017, tras arrancar el mes de octubre con la subida de gas natural más importante desde que comenzó la Tarifa de Último Recurso de Gas en 2008. Este fuerte incremento del precio del kWh, que se acumula a los sufridos en abril y julio, ha provocado que el gas natural alcance precios tan elevados como los que se produjeron en el año 2014.

Pablo Ibar. Este lunes ha arrancado el cuarto juicio a Pablo Ibar, en el corredor de la muerte acusado de un triple asesinato cometido en Florida en 1994. El juez Dennis Bailey ha abierto el proceso de selección de los 12 integrantes del jurado con el que ha comenzado la vista en la ciudad de Fort Lauderdale, a 45 kilómetros de Miami. Ibar lleva preso 24 de sus 46 años por las muertes de Casimir Sucharski, Sharon Anderson y Marie Rogers. Cincuenta personas, de ellas la mitad mujeres, han comparecido este lunes para la selección de los doce jurados, los cuales tendrán la responsabilidad de decidir si Pablo Ibar es o no culpable.

Luto en la cultura. El músico y actor francés Charles Aznavour, universal autor de 'La Bohème', ha fallecido este lunes mientras dormía en su domicilio de Mouriès (Delta del Ródano) a los 94 años de una vida consagrada casi por entero a una carrera artística excepcional de la que todavía no pensaba retirarse. «Yo no puedo no vivir y vivo en el escenario», había declarado tres días atrás en una entrevista televisiva el apodado 'Frank Sinatra francés' que ofreció su último concierto el pasado 19 de septiembre en Osaka (Japón) y proyectaba efectuar una gira por Francia del 8 de noviembre al 15 de diciembre próximos.

Real Sociedad. Willian José y la Real Sociedad han llegado a un acuerdo para la prolongación del contrato del delantero brasileño hasta junio del año 2024. El conjunto txuri-urdin ha emitido esta tarde del lunes un comunicado anunciando la buena noticia para los guipuzcoanos, que ven cómo uno de los jugadores más importantes del equipo amplia su contrato (estaba firmado hasta junio del año 2022). El jugador brasileño ha firmado el nuevo acuerdo esta tarde en las oficinas del club en Anoeta.