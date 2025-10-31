Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Memorial 'Izan zirelako' en el cementerio de Hernani. Jose Mari López

Los lugares para recordar a bebés fallecidos crecen en Gipuzkoa con la apertura de dos nuevos espacios

Antzuola e Irun trabajan para sumarse a Hernani y Legazpi para habilitar estos memoriales dedicados al duelo gestacional y perinatal

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Viernes, 31 de octubre 2025, 19:24

Comenta

Cada mes en Euskadi se producen seis pérdidas gestacionales, perinatales o neonatales, aquellas muertes de bebés que ocurren entre la semana 22 de embarazo y ... los 28 días de vida después del nacimiento. Los últimos datos del Registro vasco de Mortalidad contabilizan 75 casos de este tipo en el País Vasco y 26 en Gipuzkoa, 18 niñas y 8 niños. Para honrar la memoria de estos bebés diferentes cementerios de Gipuzkoa comenzaron a crear espacios para apoyar el proceso de duelo de las familias, quienes no siempre reciben el cuerpo del bebé tras su fallecimiento. Se trata de estatuas, árboles o simples iniciativas como la de depositar una estrella en memoria del niño o niña fallecido. El denominador común es siempre un lugar físico para su recuerdo. En el territorio, Hernani fue la primera localidad en contar con un espacio de estas características, al que se sumó el pasado mes de mayo Legazpi. Pero no serán los únicos municipios en dar visibilidad a este duelo, ya que Antzuola e Irun trabajan también para habilitar estos memoriales que están instaurados ya en Derio y Vitoria.

