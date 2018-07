loatzo, el silencio de lo hermoso La cima de 636 metros de altitud es considerada como secundaria, pero goza del reconocimiento de sus asiduos visitantes por la belleza de sus vistas ELISA BELAUNTZARAN Domingo, 22 julio 2018, 19:22

La primavera invita a madrugar y disfrutar de una buena caminata sin prisas ni grandes objetivos. La propuesta de hoy precisamente es una montaña sin gran dificultad, secundaria para algunos, pero más que recomendable para realizar en una mañana en la que sin ir muy lejos queramos pasear y contemplar la belleza que nos rodea.

Loatzo es precisamente eso, una cima discreta que permanece en segundo plano porque las cimas que le rodean ganan y con diferencia en fama y número de visitantes. Con sus 636 metros no goza de la reputación de Hernio, Uzturre, Buruntza, Adarra... todas ellas más visitadas cada fin de semana por decenas de mendizales, pero la cima que domina Amasa-Villabona, cuenta con un buen número de amantes que silenciosamente la visitan cada día y gozan de unas magníficas vistas de todo el valle de Tolosaldea y de Buruntzaldea.

Ser de secundaria en este caso no desmerece en cuanto al espectáculo natural que ofrece con unas magníficas vistas hacia el mar o de toda la línea del Hernio y Gazume, sin desmerecer la vistas hacia el Leitzaran con todas sus cimas vigilantes de cualquier movimiento. A lo lejos, Aiako Harria y otras muchas que esperan la visita de sus asiduos mendizales.

Loatzo es un monte que formó parte del catálogo montañero del año 1950. Sus 636 metros no han hecho que desmerezca el reconocimiento de los mendizales. De hecho, en ella se han celebrado fiestas de finalistas del concurso de los cien montes (1953, C.D. Amaikak-bat).

En su zona más alta se encuentra una gran cruz blanca, Loatzoko gurutzea. Fue colocada por varios miembros de la sociedad Sukalde de Irura: Valeriano Urrestarazu, Rafael Otaño, Tomas Zaizar y Toribio Yaben en el año 1959. A escasos metros se encuentra la txabola de Loatzo, que fue inaugurada tres años después. Se trata de un pequeño refugio en el que se encuentra una mesa, una zona donde encender un fuego y poder asar lo que cada uno aporte. En el año 1977 el refugio es remodelado y hoy permanece bien cuidado tal vez, gracias al cartel que solicita que sea respetado y dejado en las mismas condiciones como se encontró. En la zona alta de la montaña se encuentra también una mesa panorámica que ofrece detallada información de las cimas que la rodean, destacando su altitud, así como las poblaciones donde se encuentran.

Loatzo forma parte de la línea del Uzturre-Ipuliño, con Muñobil, Belabieta, Arrizurieta, Basagain, Arizmendi, Aparburu, Arnabar, Larre, Euletxaga, Txurro, Mendigain, Onddolar, y Urdelar rodeándole. En frente de esta línea se encuentran Lagarte y Erroizpe sobre Berastegi y Gaztelu.

Loatzo se sitúa en tierras de Amasa-Villabona, Anoeta e Irura, cuyos vecinos constituyeron una comunidad que llevaron a cabo la explotación de los recursos de del monte Loatzo, en sus bosques y en sus praderas para el pastoreo.

Muy cerca de la cima se encuentran las llamativas paredes realizadas con piedras calizas que destacan por la laboriosidad de la colocación y de cada una de ellas que marcan los límites de los terrenos entre los cuales se pueden ver pastando plácidamente algunas ovejas que todavía lucen sus poblados vestidos blancos de lana que este año, seguramente no despreciarán a tenor de las frescas temperaturas que se registran, mientras una fresca brisa nos acompaña en nuestra caminata. Al que todavía no hemos escuchado ha sido al señor cuco que seguramente haya llegado pero que según nos comentó algún baserritarra de la zona le gusta más el viento Sur y las temperaturas algo más altas para deleitar con su hermoso canto. Eso sí, el hombre conocedor de las viejas costumbres nos advirtió de la necesidad de llevar unas monedas en nuestros bolsillos para poder gozar de buena fortuna y salud el próximo año, o esperar a que llegue la próxima primavera para lograr una u otra. Por si acaso, seguiremos su consejo y no tentaremos a la mala fortuna.

Desde Amasa-Villabona

Aunque las opciones para ascender a Loatzo son varias, la tradicional es realizar desde Amasa (134 m.), origen de la villa que hoy en día es conocida como Amasa-Villabona. Un poco antes de entrar en el barrio rural accedemos por un cruce a la derecha, descendiendo al barranco por una pista hormigonada para volvernos a elevar por el caserío Artzelus (333 m.).

De allí seguimos nuestra caminata hasta el restaurante Alustiza (397 m.) tras haber pasado por el puente que cruza el río Aran. En todo momento toca subir y cabe destacar que la pendiente es exigente, pero nos lo tomamos con calma. Una vez en el caserío Artzelus seguimos por el sendero de la derecha (185 m). Después de superar este caserío tomamos un sendero empedrado cruzando una verja (sur). La subida se acentúa. Después continuamos por el cruce hacia Alustiza (210 m.) hasta aparecer en un cruce con un poste indicativo.

Seguimos el sendero hacia el caserío Alustiza y nos desviamos a la derecha (SE) antes de llegar. Avanzamos junto a una especie de zanja con un sendero en su interior, a veces cargado de vegetación. A lo largo del camino se encuentran numerosas señales que nos indican la dirección que debemos seguir y no es difícil ubicar la cima.

Una vez en ella caemos en la tentación de continuar hacia Uzturre. Más que recomendable si nos hemos tomado una mañana de salida montañera. Dejando atrás la borda y la cruz de Loatzo continuamos por el camino principal, siguiendo a través del bosque. Un poste indica hacia Uzturre (Sur). Caminamos unos metros y tomamos un desvío a la derecha, en el que se encuentra una señal hacia Uzturre. Tras llanear por la pista durante un buen rato nos desviamos a la izquierda. Cogemos un sendero balizado con un hito de piedra (sur). La senda se encuentra justo donde la pista comienza a descender. En cuestión de poco tiempo llegamos a la Cruz de Uzturre (660 m.) con su excelente panorámica de la villa tolosarra. Desde la cruz avanzamos hacia el este para alcanzar el punto más elevado. Seguimos el sendero que discurre más a la izquierda. Desde allí podemos regresar por nuestros pasos o bajar a Tolosa donde podremos coger una autobús o tren que nos acerque a nuestro punto de partida.