Ken Loach apoya a las trabajadoras de las residencias en huelga en Gipuzkoa El director ha expresado su apoyo a las huelguistas / ELA Loach ha acudido a la acampada que las trabajadoras de este sector han instalado en la zona de Sagüés, donde se ha puesto una camiseta reivindicativa AGENCIAS Viernes, 27 septiembre 2019, 17:46

El director de cine británico Ken Loach ha apoyado este viernes a las trabajadoras de las residencias de ancianos de Gipuzkoa, que se encuentran en huelga por sus condiciones laborales desde el pasado 19 de septiembre.

Loach ha acudido a la acampada que las trabajadoras de este sector han instalado en la zona de Sagüés, donde se ha puesto una camiseta reivindicativa como las que llevaban las huelguistas, a quienes ha expresado su apoyo, ha informado el sindicato ELA.

El cineasta británico, uno de los más destacados exponentes del cine social europeo, se encuentra en San Sebastián para presentar su último film 'Sorry we missed you', que se exhibe en la sección Perlak, la que reúne las películas más destacadas ya exhibidas en otros festivales