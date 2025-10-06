«Llevo 25 años viajando con el Imserso, para mí es una maravilla»

Los jubilados se preparan con ilusión para volver a hacer las maletas tras el arranque de la temporada del Imserso. Desde primera hora de la ... mañana, las agencias de viajes de Donostia han recibido a los primeros viajeros que acudían con cita previa a reservar su destino del Imserso.

Karmele Olmeño, donostiarra de 70 años, aguardaba su turno en una agencia de Gros con paciencia y esperanza. «Viajo sola y en habitación individual es dificilísimo, el año pasado no conseguí nada, a ver si este año tengo suerte», cuenta. Quiere pedir plaza para las islas, «preferiría Canarias, porque si te toca Menorca en febrero hace frío», decía riendo.

Asegura que el programa de viajes es una oportunidad para disfrutar sin gastar demasiado. «Me gusta viajar, suelo hacer tres o cuatro viajes al año, y así te sale más barato. Es otra forma de viajar, haces amistades y te lo pasas bien», admite. Hace dos años coincidió con otros 5 donostiarras en Fuerteventura el día de San Sebastián, «hicimos un apaño con unos palos y montamos una fiesta impresionante».

«Me gusta viajar y con el imserso te sale más barato. Es otra forma de viajar y hacer amistades» Karmele Olmeño Donostiarra de 70 años

En la misma agencia, Inocencia Guinea, de 85 años, lo tenía claro y ha escogido Fuengirola, «para mí es una maravilla», afirma con entusiasmo. Aunque aclara que no le importa el destino: «Yo estoy contenta de irme fuera y despejarme la cabeza. Llevo por lo menos 25 años viniendo, todos los años. He llegado a hacer hasta tres viajes por temporada».

Viaja siempre sola y lo prefiere así «porque hago lo que me da la gana. Hago muchas amistades, me gusta el baile y enseguida encuentro pareja para bailar». Asegura que siempre disfruta de los viajes y está «encantada con el Imserso». Eso sí, reconoce que los precios han subido. «Está más caro. Antes era más baratito, pero bueno, merece la pena», comenta entre risas.

Ampliar Inocencia Guinea, donostiarra de 85 años, frente a la agencia de viajes con la que participará este año. Y.B.

Vuelven las ganas de viajar en pareja

José Ramón Baranda y María Victoria de Miguel, un matrimonio donostiarra, también han acudido a reservar. Después de unos años sin viajar, esta temporada han decidido volver a hacerlo. «Hace mucho que no íbamos, y hemos pensado '¿por qué no vamos este año?'», explican.

Su destino será Peñíscola, y confían en que la experiencia sea tranquila. «Hace años tuvimos una muy mala experiencia en Andalucía, con chinches en el hotel. Fue horroroso», recuerda María Victoria, «nos cambiaron de habitación, pero había mucha gente afectada. Tuvimos que lavar toda la ropa a 80 grados».

A pesar de aquel mal recuerdo, repiten con ilusión. «Otros años lo pasamos muy bien. Hacíamos todas las excursiones que nos apetecían, recorríamos todo y lo disfrutábamos mucho. Este año vamos a ver qué tal se da».

Una temporada con novedades

El programa de turismo social del Imserso ofrece este año 879.213 plazas distribuidas entre costa peninsular, islas y escapadas culturales. Concretamente, el lote de costa peninsular contará con un total de 440.284 plazas, 228.142 se destinarán para el turismo de costa insular y 210.787 se reservarán para el turismo de escapada.

En Euskadi, Asturias, Cataluña, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja y Navarra las reservas comenzaron este lunes, 6 de octubre, mientras que el resto de comunidades se sumarán el miércoles 8.

Entre las principales novedades, el Instituto incorpora una tarifa plana de 50 euros para las pensiones más bajas. En total, 7.447 plazas se destinan a los viajes de bajo coste, sin importar el destino y distribuidas entre todos los lotes y modalidades de viajes. Además, esta temporada existe la posibilidad de viajar con mascotas o animales de compañía de hasta 10 kilos en los lotes de costa peninsular y de costa insular –para ello, quedan reservadas el 2% de las plazas–.

El programa busca promover un «envejecimiento activo» y contribuir a mantener el empleo en el sector turístico durante la temporada baja. Las reservas pueden hacerse tanto en agencias de viajes como de forma telemática, utilizando una clave enviada en la carta de acreditación. Esta segunda opción se gestiona a través de la central de reservas de las empresas adjudicatarias –Turismo Social (Ávoris) y UTE Mundicolor–.

Los protagonistas coinciden en algo: el espíritu del Imserso sigue vivo. «Espero tener suerte, pasármelo bien y tomar el sol», resume Karmele Olmeño. «Lo importante es disfrutar y conocer gente», repiten varios viajeros.