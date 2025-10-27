Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Personal del Ejército del Aire en uno de los aviones fletados a Amán. EFE

Llegan los cinco niños de Gaza que serán atendidos en hospitales vascos

Dos serán tratados en Donostia, tras aterrizar esta madrugada junto a otros 14 menores gazatíes que serán asistidos en otras comunidades

Oskar Ortiz de Guinea

Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Lunes, 27 de octubre 2025, 01:00

Los cinco niños gazatíes gravemente enfermos que serán atendidos en hospitales vascos iniciaron ayer el viaje que les vaya a traer a Euskadi. Todos ... ellos fueron evacuados ayer en dos aviones del Ejército del Aire español junto a otros 14 menores que también serán asistidos en centros sanitarios de Navarra, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Aragón y Cataluña. Dos de ellos serán tratados en el Hospital Donostia, otros dos en el de Cruces y el quinto, en Basurto. Estaba previsto que aterrizaran esta pasada madrugada en la base aérea de Torrejón de Ardoz, desde donde se emprenderá su distribución según la patología que presenten.

