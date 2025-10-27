Llegan los cinco niños de Gaza que serán atendidos en hospitales vascos

Los cinco niños gazatíes gravemente enfermos que serán atendidos en hospitales vascos iniciaron ayer el viaje que les vaya a traer a Euskadi. Todos ... ellos fueron evacuados ayer en dos aviones del Ejército del Aire español junto a otros 14 menores que también serán asistidos en centros sanitarios de Navarra, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Aragón y Cataluña. Dos de ellos serán tratados en el Hospital Donostia, otros dos en el de Cruces y el quinto, en Basurto. Estaba previsto que aterrizaran esta pasada madrugada en la base aérea de Torrejón de Ardoz, desde donde se emprenderá su distribución según la patología que presenten.

Todos ellos sufren dolencias derivadas derivadas de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza. Se tratan de pacientes de traumatología, oncología y hematología, cardiopatías congénitas, neurologías, nefrologías, oftalmología y un gastrointestinal, según informó ayer el Ministerio de Sanidad. En la misión para traerlos a Madrid, han participado el Ministerio de Sanidad, la Organización Mundial de la Salud y Médicos Sin Fronteras.

El viaje fue complejo. Los pacientes y sus 73 acompañantes fueron conducidos hasta la frontera entre Israel y Jordania, donde las autoridades israelíes los entregaron a una delegación del Ministerio de Sanidad encabezado por la ministra Mónica García, que viajó hasta Amán (Jordania). El traslado hasta la base de Amán y la supervisión médica de los pacientes ha sido coordinada por Médicos Sin Fronteras.

Según informó hace dos semanas en una rueda de prensa el consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, se trata del cuarto dispositivo de acogida de este tipo que realiza el País Vasco. Se engloba en el Programa de Actuaciones y Apoyo económico en favor del pueblo gazatí que ha preparado el Gobierno Vasco y al que destinará una partida de dos millones de euros.

El primero se llevó a cabo en julio de 2024, al que siguieron un segundo en abril de este año y un tercero en julio. En total Osakidetza ha tratado a 21 menores –de entre 6 meses y 13 años–, sobre el total de 39 niños y niñas gazatíes que han llegado al Estado español. Más de la mitad.

Osakidetza sigue atendiendo a tres niños en los servicios de Oncología, «dos con problemas de cardiopatía y un menor que está siendo tratado en la unidad de salud mental», precisó Martínez.

La acogida y atención integral de los familiares una vez aterricen en España será gestionada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, junto a la ONG Accem, incluyendo alojamiento, manutención, atención psicológica, jurídica, y servicios de traducción e interpretación, tal como explicó Sanidad.