«He llegado a tener una reunión por videoconferencia con 18 personas»

Para un abogado como Bernardo Sebastián, que habitualmente ocupa la mayor parte del día entre el despacho y los juzgados, pasar un mes ... entero junto a su familia era algo que se antojaba imposible. Pero la cuarentena le ha brindado esta oportunidad de forma obligada. Él sigue trabajando desde casa, aunque reconoce que apenas puede avanzar en los casos que llevaba. A pesar de ello, asegura que las primeras semanas de confinamiento han sido laboralmente «caóticas», por la situación de «incertidumbre» generada con el decreto de estado de alarma y las limitaciones de movimiento que este ha impuesto.

Sus clientes le bombardearon a llamadas para conocer en qué situación quedaban sus procesos judiciales. «Nadie estaba preparado para la coyuntura actual. Hay gente que está en prisión, a la espera de juicio... Hemos vivido situaciones realmente dramáticas». En especial sus compañeros de despacho que se encargan de derecho laboral. «El tema de los Erte está siendo terrible. Me cuentan que se despiertan a las tres de la mañana para poder registrarlos, porque el resto del día la página web está bloqueada», afirma.

Aunque los delitos han caído, algunos compañeros tienen que seguir prestando el servicio de guardia, y denuncia que «la seguridad que se les ha otorgado no ha sido toda la que nos hubiera gustado». Además, al teletrabajo desde casa, se suma la conciliación, en su caso con dos hijos. «Hay veces que les estás atendiendo y respondiendo a una llamada a la vez», explica.

Como muchos otros, ha descubierto las posibilidades que ofrece la videoconferencia, aunque le ha hecho falta práctica para dominarla. «He llegado a tener una reunión con dieciocho personas a la vez», la cual afirma que terminó siendo productiva. «Las primeras videollamadas fueron un caos, pero cuando establecimos los turnos de palabra y apagamos los micrófonos cuando no nos tocaba hablar le acabamos cogiendo el truco».

Entre las ventajas de teletrabajar, está que ha podido guardar las corbatas durante un tiempo –«¡menos mal!», exclama–. «Por mantener la imagen yo opto por la camisa y el jersey, pero es curioso vernos en una situación tan desenfadada, en nuestras casas», reconoce el abogado donostiarra.

Después de dos semanas de encierro echa la vista atrás y le parece que ha pasado una eternidad desde los últimos días que estuvo en el despacho. «Fueron los primeros días de cuarentena. No ver a nadie por la calle, no escuchar ruidos, fue algo muy raro». Y está convencido de que esta crisis marcará un antes y un después en todos los ámbitos, también el judicial. «Si antes ya había retrasos, y eso que en Gipuzkoa no nos podemos quejar en este sentido, no va a ser nada sencillo volver a poner en marcha toda la maquinaria de la Justicia».

No obstante, lo que más valora es que el virus no ha llegado a atacar a nadie de su entorno. «No quiero ni imaginarme cómo tiene que ser llevar esta situación, que ya de por sí no es fácil, con un familiar en un hospital al que no puedes ver ni apoyar. Por no mencionar los duelos de las víctimas, que se están haciendo de una forma tan fría».

El caballero de Moscú

Durante la cuarentena está aprovechando para exprimir al máximo una de sus pasiones: la lectura. Y entre los libros que tenía pendientes en su mesilla, ha encontrado un título de lo más interesante. «'Un caballero en Moscú'. Ironías de la vida, narra la historia de un hombre al que condenan a quedarse de por vida confinado en un hotel. Lo voy a leer con más interés si cabe, dadas las circunstancias».

Cree firmemente que esta situación va a provocar que la sociedad valore sus derechos, como el de la libre circulación. «Antes ni reparábamos en él, el simple hecho de poder estar en la calle cuando queremos. Así la gente será consciente de lo que puede suponer una pena de cárcel de muchos años, por ejemplo». También que se apreciarán «las cosas realmente importantes de la vida», y que cambiará «nuestra forma de mirar a las personas. Ya está pasando con los vecinos, a los que hemos puesto cara y voz y con los que compartimos un rato cada día», apunta.

Sebastián augura que el escenario que nos espera será «como el de una posguerra, con miles de muertes y con personas que se van a quedar en situaciones dramáticas. A muchos les va a cambiar la vida. En el despacho tenemos empresas que iban viento en popa con decenas de empleados y que ahora no ven un mañana», revela.

Aunque no ha pensado mucho en lo que hará cuando todo termine, tras unos minutos de reflexión lo tiene claro. «Lo primero, salir a un parque a jugar con mis hijos. Y, después, sentarme en una terraza a tomar un vino y ver la vida pasar. Creo que ese momento va a ser muy emocionante».