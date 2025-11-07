La llegada de varios frentes dejará chubascos, bajada de temperaturas y fuerte oleaje hasta el domingo

El segundo fin de semana de noviembre estará marcado por un ambiente gris, lluvioso y con fuerte oleaje, hasta el domingo, cuando el tiempo dará ... un giro y será estable y agradable, según las previsiones. Por de pronto, el paso de varios frentes dejará hoy precipitaciones, sobre todo por la tarde. Por la mañana un frente cálido dejará abundante nubosidad y lluvia débil. Por la tarde, sin embargo, el paso de un frente frío dejará chubascos ya más significativos sin descartar alguna tormenta local. El viento soplará del suroeste y lo hará con rachas fuertes, sobre todo en zonas expuestas; al final del día irá girando a oeste. Las temperaturas máximas en Gipuzkoa rondarán entre los 17ºC en la costa un grado menos en el interior. Hoy y mañana estará activado el aviso amarillo por riesgo marítimo-costero.

La previsión de Euskalmet para mañana indica que será una jornada gris y lluviosa, con chubascos localmente intensos, y sin descartar que puedan ser tormentosos; al final del día tenderán a remitir. El viento será del noroeste intenso. Las temperaturas máximas en Gipuzkoa en ligero descenso, uno o dos grados menos que este viernes.

Previsión del tiempo Consulta el pronóstico del tiempo en tu localidad para los próximos días

Tiempo estable y agradable el domingo. Cesará la lluvia, tan solo podría llover de madrugada en el nordeste y de forma aislada. El viento también amainará y pasará a soplar flojo del sur. Dejando al margen las nieblas de primeras horas, la nubosidad será escasa durante la mañana y aumentará durante la tarde con nubes medias y altas. Las temperaturas serán frías a primera hora y no se descartan heladas en puntos de Álava y de Navarra, mientras que las temperaturas máximas subirán respecto al sábado.

El arranque de la semana será con un lunes en el que el tiempo empeorará algo en Gipuzkoa. Nuboso, con predominio de la nubosidad media y alta durante la primera mitad del día. No se descartan brumas y algún banco de niebla vespertino en zonas de montaña. Posibilidad de lluvias débiles en el noroeste en las horas centrales. Temperaturas en ligero ascenso. Viento flojo de componente sur, estableciéndose la componente oeste con rachas moderadas en el litoral, durante las horas centrales.