La llegada de varios frentes dejará chubascos, bajada de temperaturas y fuerte oleaje hasta el domingo

Hoy y mañana estará activado el aviso amarillo por riesgo marítimo-costero

A. I.

Viernes, 7 de noviembre 2025, 08:59

El segundo fin de semana de noviembre estará marcado por un ambiente gris, lluvioso y con fuerte oleaje, hasta el domingo, cuando el tiempo dará ... un giro y será estable y agradable, según las previsiones. Por de pronto, el paso de varios frentes dejará hoy precipitaciones, sobre todo por la tarde. Por la mañana un frente cálido dejará abundante nubosidad y lluvia débil. Por la tarde, sin embargo, el paso de un frente frío dejará chubascos ya más significativos sin descartar alguna tormenta local. El viento soplará del suroeste y lo hará con rachas fuertes, sobre todo en zonas expuestas; al final del día irá girando a oeste. Las temperaturas máximas en Gipuzkoa rondarán entre los 17ºC en la costa un grado menos en el interior. Hoy y mañana estará activado el aviso amarillo por riesgo marítimo-costero.

