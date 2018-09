Todo listo en Hondarribia para la fiesta del Alarde de mañana La Diputación pide que no se coloquen plásticos negros al paso de la compañía Jaizkibel por la calle Mayor EL DIARIO VASCO HONDARRIBIA. Viernes, 7 septiembre 2018, 08:30

A las 8.55 horas de la mañana, desde los jardines de Gernikako Arbola y al compás del 'Campamento Alarde' que interpreta la Banda de Música, los hacheros darán mañana los primeros pasos del Alarde de Hondarribia, en el que participarán cerca de 5.000 soldados repartidos en veinte compañías, cada uno con su cantinera. En este desfile, no se permite la participación como soldado.

Todos desfilarán a las órdenes de Iñaki Sagarzazu, que afronta su tercer año como burgomaestre de un Alarde cuya razón de ser es cumplir el voto realizado a la Virgen de Guadalupe por la ayuda ofrecida para poner fin al asedio de 69 días al que los franceses sometieron a la ciudad en 1638.

Desde entonces el Alarde ha cambiado mucho pero la esencia es la misma: Compañías que representan a barrios y que visten con colores llamativos y que desfilan primero por el casco histórico para ir a la parroquia a recoger la bandera de la ciudad, que reposa allí desde el 15 de agosto, cuando fue llevada en procesión.

Además del componente religioso y de promesa, el Alarde tiene parte de fiesta, la que se vive en los descansos matinales, en la campa de Guadalupe a mediodía y que se va desatando por la tarde. El 'rompan filas' al son de 'zapatero' cuando el día está dando paso a la noche es uno de los momentos de más júbilo, antes de reponer fuerzas en casa de cada cantinera para rematar la jornada alardeando de la victoria contra los franceses.

A la celebración del 8 de septiembre se han querido sumar las mujeres desde hace más de veinte años, encontrando la negativa de los organizadores del Alarde. Esto supuso la creación de la compañía Jaizkibel en la que las mujeres participan como soldado y que no está reconocida por Alarde Fundazioa (organizadora del Alarde desde que nació el conflicto).

Jaizkibel realiza el mismo recorrido que el Alarde tradicional con unos minutos de antelación. Este año, los alrededor de 600 componentes de la compañía Jaizkibel partirán a las 8.10 horas, bajo las órdenes de la capitana Oihana Etxebarrieta Legrand.

Llamamiento del diputado

En alusión al desfile de Jaizkibel, el diputado de Cultura, Denis Itxaso, hizo ayer un llamamiento a no utilizar plásticos negros a su paso porque a su juicio «representan una agresión hacia las mujeres y tapan el sentido de la fiesta». Itxaso, que acudirá al desfile tradicional y al mixto de Jaizkibel, recordó ayer que la fiesta es «por definición alegría» y «el negro» no es su color. Por ello apeló a que «lo que es motivo de alegría no se transforme en causa de división por un material, el plástico, y un color, el negro, que niegan todo lo que el Alarde representa». A su juicio, los plásticos negros que despliegan al paso de la compañía Jaizkibel los partidarios del alarde tradicional mientras esperan el desfile en el que las mujeres participan solo como cantineras, «representa una agresión» que persigue «invisibilizar la voluntad de participación de las mujeres bajo una fórmula que no va contra nadie».