La lista de espera para la vasectomía se reduce a menos de un año en Gipuzkoa Los doctores Iker Cadiereno y Juan Pablo Sanz, en el Hospital Universitario Donostia. / ARIZMENDI «Estamos realizando un esfuerzo extraordinario para normalizar la situación», señala Juan Pablo Sanz, Jefe del Servicio de Urología del Hospital Donostia. El objetivo de Osakidetza en 2018 es triplicar las cirugías que se hacían hace seis años IKER MARÍN SAN SEBASTIÁN. Domingo, 14 octubre 2018, 08:52

Hombres, en su mayoría con hijo y con una edad media de 41 años. Y que por supuesto tienen claro que no quieren aumentar la familia. Este es el perfil de los guipuzcoanos que se someten a la vasectomía. Se trata de una intervención quirúrgica menor, que no requiere ingreso hospitalario y que hasta hace unos pocos años era una de las que mayor lista de espera soportaba en los hospitales públicos del territorio, hasta llegar hace un lustro a los tres años. Eso ha cambiado en este 2018. «El año pasado ya se dio un impulso a la cirugías realizadas y actualmente estamos haciendo un esfuerzo extraordinario, con operaciones todas las tardes de la semana para reducir esa lista de espera a valores normales», reconoce el jefe del Servicio de Urología del Hospital Universitario Donostia (HUD), Juan Pablo Sanz.

Los datos señalan que en 2017 se realizaron 331 vasectomías en el centro donostiarra y que este año, con cifras del 25 de agosto, se habían realizado ya 577. En 2013 fueron 216. A día de hoy 141 hombres están en la lista de espera quirúrgica en el HUD y ninguno lleva más de un año en ella. «En este momento estamos, incluso, operando a pacientes con inclusión en la lista en junio de este mismo año, por lo que la demora es mínima. El esfuerzo para actualizar esa lista está siendo muy importante», explica Sanz.

La cifra 141 hombres estaban a finales de verano en la lista de espera del Hospital Donostia para someterse a esta cirugía. Perfil Entre los años 2013 y 2018 esa ha sido la edad media de los operados. En Aumento 216 hombres pasaron por el quirófano para la cirugía en 2013. Este año ya lo han hecho 577. Ligadura de trompas Este año 8 mujeres se han sometido a esta intervención en el HUD. Tras la operación Reposo Se recomienda reposo relativo durante 48-72 horas. Relaciones sexuales No mantenerlas durante los siguientes 15-20 días. Controles Tres meses después realizarse una seminograma.

A pesar de ser una intervención quirúrgica menor, que se realiza en 15 minutos, el Departamento de Urología del HUD tenía hasta el año pasado sus esfuerzos puestos en otros ámbitos profesionales. De ahí la larga lista de espera que han tenido que soportar los guipuzcoanos que deseaban someterse a esta operación, que también se realiza en el resto de hospitales de Gipuzkoa. En los primeros dos meses de 2018 en la OSI Bidasoa se realizaron 48 vasectomías, en Goierri Alto Urola 52, Debabarrena 37 y Alto Deba 30.

«La pareja o el hombre debe considerar la vasectomía como una técnica irreversible»

El perfil de quienes se operan en Gipuzkoa es el de un varón de 41 años y con hijos

Explica el jefe del Servicio de Urología que «nuestro esfuerzo fundamental es el cáncer. El porcentaje mayor de nuestra actividad quirúrgica se dedica a ello». Tras las intervenciones en este ámbito están las que se realizan en relación «a las piedras en los riñones, el resto de las enfermedades de la próstata, la incontinencia de orina femenina y el resto de enfermedades urológicas, que son muchas y muy frecuentes. No olvidemos que la vasectomía no trata ninguna enfermedad como tal», especifica.

Sobre las quejas por las largas listas de espera soportadas hasta hace unos pocos meses, señala que «era algo que en la medida que se pudiera iba a ir solucionándose. Así, el pasado año ya se hicieron más jornadas quirúrgicas y este año se tomó la decisión de normalizar la situación. Para satisfacción de todos, se está consiguiendo». A corto plazo señala que el objetivo de su departamento es «no tener lista de espera significativa para ninguna cirugía ni procedimiento».

Técnica irreversible

La vasectomía es el método anticonceptivo más seguro que existe hoy en día, incluso más que la ligadura de trompas en las mujeres, intervención que en los últimos seis años solo se ha realizado en el HUD en 8 ocasiones. «Con todo, la vasectomía no es 100% segura», deja claro Iker Cadierno, responsable de Andrología del Servicio de Urología del HUD. «Puede haber problemas, quirúrgicos por ejemplo, que comprometan su eficacia. Debe confirmarse a los pocos meses de la intervención con uno o dos seminogramas». Eso sí, dice que «la pareja, el hombre, tiene que tener la decisión perfectamente meditada» ya que deben «considerar a la vasectomía como una técnica irreversible». Sobre la posibilidad de intentar la reversibilidad añade que es «una técnica compleja, con resultados finales pobres, peores además cuanto más alejada en el tiempo esté de la vasectomía». La vasovasostomía, la reversión, no se realiza desde hace varios meses en el HUD.

La intervención como tal consiste en una operación «corta y sencilla», en la que se «reseca un segmento de cada conducto deferente, coagulando y ligando los extremos, para impedir el paso de los espermatozoides al líquido seminal, que es el que expulsa el hombre en la eyaculación», explican. Es una cirugía sin ingreso que se realiza con anestesia local a través de una o dos pequeñas incisiones en el escroto de 1,5 centímetros. La mayoría de los hombres «no tienen ningún problema» tras la intervención, señala el Jefe del Servicio de Urología del HUD, quien explica que solamente necesitaría hacer reposo durante unos días y cuidados básicos de la herida.

Sin embargo, insiste, «todos los procedimientos quirúrgicos tienen riesgos. Y puede haber inflamación, hematoma, infección de la herida o intraescrotal. Cuando surgen, lo habitual es que se solucionen sin mayores consecuencias». La realización de la intervención no tiene ninguna consecuencia sobre la función eréctil.

Los hombres que se sometan a la vasectomía deben tener en cuenta que hasta tres meses después de la cirugía han de seguir manteniendo precauciones en sus relaciones sexuales. «Como control estándar se hace un seminograma para comprobar que ya no hay espermatozoides. Hasta que en el seminograma no se haga esta comprobación el hombre es fértil y debe tener cuidado en evitar un posible embarazo. Si en la prueba se mantienen cifras altas de espermatozoides se debe repetir la vasectomía», anuncia el doctor Cadierno. No es lo habitual, -«ocurre en contadas ocasiones», dicen- pero es posible que «los extremos de los conductos se junten y recanalice, permitiendo así el paso de los espermatozoides al semen. Esto es anecdótico, pero todos los urólogos lo hemos visto en alguna ocasión».