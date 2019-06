El lehendakari solicita una actitud «constructiva» por parte de las instituciones y agentes implicados en los Alardes El domingo se celebra el Alarde de Irun. / De la Hera El Ararteko, por su parte, solicita al Ayuntamiento de Irun la defensa «explícita» del Alarde igualitario IKER MARÍN Viernes, 28 junio 2019, 12:12

La celebración del Alarde Irun está a la vuelta de la esquina, se celebra el domingo 30 de junio, pero esta mañana la gran fiesta de los irundarras, y también la de los hondarribiarras, ha protagonizado la agenda política vasca. Por una parte, el Defensor del Pueblo Vasco-Ararteko, en una declaración institucional ha solicitado al Ayuntamiento de Irun «asumir un protagonismo activo en la tutela y defensa explícita del Alarde igualitario». Por otra parte, en el Parlamento Vasco el lehendakari Inigo Urkullu ha señalado que el apoyo a los Alardes igualitarios por parte del Gobierno Vasco «es inequívoco». Así lo demuestra, ha dicho, la presencia activa de la dirección de Emakunde en Irun y de la secretaria general de Derechos Humanos y Convivencia del Gobierno Vasco en los foros de diálogo promovidos por la Diputación Foral de Gipuzkoa. Urkullu ha respondido así a la pregunta parlamentaria formulada por la representante de Elkarrekin Podemos Eukene Arana.

«Estamos comprometidos con los derechos humanos y la consecución de unos Alardes que garanticen la plena igualdad de mujeres y hombres», ha comenzado diciendo en su alocución el lehendakari, tras insistir en que la actitud del Ejecutivo vasco ha sido «siempre propositiva». A pesar del trabajo realizado, ha reconocido que «es evidente» que el objetivo no se ha logrado y que por ello hay que «explorar nuevas vías para avanzar en el respeto, la igualdad y la convivencia en cada localidad desde su propia realidad», haciendo referencia al Alarde de Irun pero también al de Hondarribia que se celebra el 8 de septiembre. La parlamentaria de Elkarrekin Podemos, que ha dicho que la sociedad vasca tendrá que asistir «nuevamente perpleja a una situación que es anacrónica y absolutamente injustificable en 2019», ha criticado que los partidos que gobiernan en Irun y Hondarribia, los mismos que lo hacen en coalición en el Gobierno Vasco, «no han dado la cara para defender sin fisuras los derechos de las mujeres». La vulneración del derecho a participar en los Alardes, ha señalado, son la «expresión máxima, más clara, explícita y sin complejos de la discriminación de las mujeres en espacio público por el mero hecho de serlo». Arana ha calificado como «muy grave» que las instituciones «más cercanas a la ciudadanía» en Irun y Hondarribia, «gobernadas por el PSE y el PNV», llevan años siendo «abanderadas del machismo y la discriminación». «El futuro es feminista y recordaremos» dentro de algunos años «incrédulas el papelón que están haciendo ustedes en esos dos ayuntamientos, no poniendo ni la voluntad ni el compromiso para resolver esta situación injustificable», ha finalizado diciendo.

Los cambios, desde los propios municipios

Urkullu ha recordado que este conflicto se vive desde hace mas de 20 años y ha afirmado que la solución duradera solo vendrá del «diálogo constructivo para posibilitar el entendimiento». Ha dicho el lehendakari que «reconocen» los movimientos de diálogo realizados entre los representantes de los distintos Alardes y ha dejado claro que «los procesos de cambio deben producirse en las mismas localidades» donde se celebran los Alardes. «Desde su realidad y su propia vía», ha dicho. Urkullu no ha desaprovechado la ocasión para hacer un llamamiento a la «responsabilidad política y social» de todos los agentes para que insistan en el diálogo, «único camino válido para solucionar este conflicto».

Las administraciones supramunicipales, ha dicho por último Inigo Urkullu, «tenemos un papel activo en asesor e impulsar» para favorecer soluciones, «y estamos tratando de hacerlo en el marco de nuestras competencias pero necesitamos una actitud constructiva por parte de las instituciones y agentes de las propias localidades implicadas».

Por su parte, el Ararteko «se suma un año más a este necesario recordatorio, para que la sociedad de Irun y los poderes públicos concernidos por esta cuestión perseveren en su esfuerzo por remover obstáculos existentes» y para que las mujeres puedan tener una «presencia igualitaria en el alarde». Es esta, ha dicho, la más querida expresión festiva por la ciudadanía de esa localidad y «debería ser patrimonio de toda la ciudadanía». Desde la oficina del Defensor del Pueblo Vasco que su posición en este tema «se basa en la defensa inequívoca de una sociedad verdaderamente igualitaria y justa para mujeres y hombres, recordando que todas las instancias públicas, así como el tejido social, deben apostar por el protagonismo participativo y la plena ciudadanía activa de las mujeres frente a inercias culturales y sociales que todavía postergan a las mujeres respecto a los varones». Por ello, resulta «básico» para el Ararteko que «todas las instituciones públicas se impliquen, activa y decididamente, en la promoción de unas fiestas igualitarias para mujeres y hombres en Euskadi». Por la consecución de este objetivo en Irun estará presente la institución del Ararteko, representada por Julia Hernández Valles (adjunta al Ararteko).