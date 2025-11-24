Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Legazpi suprime el recargo del IBI tras 10 años activo porque «no ha sacado pisos al alquiler»

Este Ayuntamiento cambia de táctica y opta por incentivar la oferta con una rebaja en el IBI del 99% a las viviendas que se inscriban en el programa Bizigune

San Sebastián

Lunes, 24 de noviembre 2025, 09:08

Comenta

Como en toda regla, hay una excepción. En el caso de los recargos del IBI a las viviendas vacías en Gipuzkoa, esta es Legazpi. El ... Ayuntamiento de la localidad del Alto Urola implantó el sobreprecio en 2014 y, tras una década de vigencia, observó que el objetivo para el que teóricamente se creó no se había cumplido. «No ha servido para sacar al mercado las viviendas vacías», admite el alcalde, Eric Gálvez (PNV), quien constata que «vimos que el 80% de los pisos a los que se giraba el recargo eran los mismos año tras año. Los propietarios lo pagaban y punto», reconoce.

