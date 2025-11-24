Legazpi suprime el recargo del IBI tras 10 años activo porque «no ha sacado pisos al alquiler»

Como en toda regla, hay una excepción. En el caso de los recargos del IBI a las viviendas vacías en Gipuzkoa, esta es Legazpi. El ... Ayuntamiento de la localidad del Alto Urola implantó el sobreprecio en 2014 y, tras una década de vigencia, observó que el objetivo para el que teóricamente se creó no se había cumplido. «No ha servido para sacar al mercado las viviendas vacías», admite el alcalde, Eric Gálvez (PNV), quien constata que «vimos que el 80% de los pisos a los que se giraba el recargo eran los mismos año tras año. Los propietarios lo pagaban y punto», reconoce.

Y no eran pocos. Según el primer edil, el IBI ensanchado en un 50% se giraba a «más de 200 viviendas».

Tras constatar esa realidad, el Ayuntamiento decidió el año pasado suprimir ese recargo a partir de este 2025, y cambiar de estrategia. Del palo a la zanahoria. Del recargo impositivo a la bonificación.

Así, este año ha entrado en vigor un descuento del 99% en el IBI para aquellas viviendas vacías que se inscriban en el programa Bizigune del Gobierno Vasco, que arrienda los pisos durante un mínimo de seis años para luego adjudicárselos en alquiler a personas inscritas en Etxebide. Al ser el inquilino formal el Gobierno Vasco, el propietario se garantiza el cobro de la renta cada mes y que la vivienda le será devuelta en las mismas condiciones en que la entregó. La contraprestación es que el precio del alquiler es inferior al de mercado. Más seguridad a cambio de menos beneficio.

Gálvez se felicita de que el cambio de política parece que empieza a dar fruto. «El año pasado había en Legazpi 39 viviendas inscritas en Bizigune. Este año se han sumado tres más. No son muchas, pero es significativo», constata. Porcentualmente hablando, es un aumento del 7,6%.

El primer edil anima en este sentido a los propietarios de las 399 viviendas vacías existentes en el municipio susceptibles de inscribirse en Bizigune, a hacerlo «accediendo así a las ventajas del programa y colaborando con la dinamización del alquiler en Legazpi». Para facilitar los trámites, el Ayuntamiento se compromete a realizar las gestiones pertinentes a través de su Oficina de Atención Ciudadana (HAZ).

Además de no haber cumplido con su finalidad, el alcalde jeltzale añade que el recargo del IBI tenía aparejados unos «costes de gestión y tiempo de trabajo del personal del Ayuntamiento» que «no compensaban con lo que se ingresaba. Salía lo comido por lo servido y ahora podemos destinar esos esfuerzos económicos y materiales a otras cuestiones necesarias para los legazpiarras», concluye.