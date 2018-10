Lasarte-Oria reconoce a Martin Berasategui

Con una escultura de hierro fundido con su imagen y con las letras de la firma que heredó su padre, el prestigioso cocinero donostiarra Martin Berasategui, afincado en Lasarte-Oria desde hace 26 años, y con ocho estrellas Michelin en sus vitrinas, recibió ayer un nuevo reconocimiento. El Ayuntamiento de dicha localidad inauguró en el parque junto al restaurante que regenta junto a su esposa, la lasarteoriatarra Oneka Arregi, una escultura con su nombre y figura. Una obra realizada sobre hierro forjado con su imagen y firma con 3 metros de largo y 1,70 de altura -estatura del mismo cocinero-, elaborada por el escultor local Julián Toquero.

Y es que el Ayuntamiento ha querido agradecer la gran labor culinaria realizada por el chef, a nivel internacional, que ha llevado el nombre de Lasarte-Oria por todo el globo terraqueo. Esta distinción del consistorio llegó tras acuerdo plenario, aprobado por unanimidad el pasado 12 de diciembre en sesión ordinaria.

La jornada de ayer se vivió bajo el sentimiento de la emoción y el agradecimiento. Berasategui se mostró muy cercano a los que se acercaron hasta el parque para acompañarle en «uno de los mejores momentos de su vida», como apuntó en su intervención. El cocinero ocho estrellas Michelin fue saludando a todos los presentes -un centenar-, uno por uno, antes del inicio del acto que estuvo amenizado por trikitilaris de la Udal Musika Eskola.

«Siempre estaré agradecido a Lasarte-Oria porque me acogió cuando no era nadie»

Tras el 'aurresku' de honor, el alcalde Jesús Zaballos fue el primero en intervenir recordando que Berasategui, aunque nacido en Donostia en abril de 1960, «es vecino de adopción». En su larga intervención comentó que «hoy homenajeamos, mediante la inauguración de una escultura, a una persona muy dedicada a su profesión, que ha hecho posible que nuestra localidad sea conocida internacionalmente y nosotros le estaremos siempre muy agradecidos». Zaballos hizo hincapié en la gran trayectoria de Berasategui. «Este lasarteoriatarra de adopción, comenzó en 1970 sus estudios de hostelería en la Escuela de pastelería moderna de Yssingeaux, donde conoció a diversos chefs internacionales. En 1981, se convirtió en responsable del Bodegón Alejandro, que regentaba su familia, y es aquí donde recibió su primera estrella Michelin, en 1986. En 1993, tras conocer a su esposa Oneka Arregi, abrió su propio restaurante en el caserío Loidi, donde nació ella. Desde entonces, gracias a su tesón, trabajo y con el apoyo de la familia y su buen equipo ha ido ampliando horizontes, llegando a lo que es hoy, un cocinero puntero a nivel mundial. Y tenemos que agradecer que siempre haya llevado el nombre de Lasarte-Oria a donde ha ido, logrando estas ocho estrellas Michelin que ostenta».

«Los inicios en el Bodegón fueron mi escuela básica para aprender los fundamentos de la vida»

Zaballos junto al cocinero fueron los encargados de descubrir la nueva escultura ante los aplausos de los asistentes. Muy emocionado, Berasategui agradeció a los presentes «por esta distinción y esta bonita obra, que colma los éxitos logrados por todos. Este pueblo de Lasarte-Oria me acogió cuando no era nadie. Doy gracias a mi familia y al equipo de fenómenos que me han acompañado en este duro y difícil camino de esta profesión y con los que hemos podido llegar a lo que somos ahora. Gracias de todo corazón». También quiso recordar a su padre «del que heredé su firma y tipo de letra», y sobre el 'garrote', comentó que «viene desde el bodegón, ya que mi ama y mi tía me comentaron si era posible que dirigiera el restaurante y yo les dije que con garrote podía conseguirlo. Y desde entonces he seguido siempre adelante con ilusión».