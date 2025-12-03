Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Acto del Euskararen Eguna el año pasado en Azkoitia. E. A.

Una larga lista de actividades que unirán celebración y reivindicación

El Día Internacional del Euskera tendrá una amplia y extensa programación por todo el territorio con cine, talleres y música

Martin Ruiz Egaña

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:03

Comenta

Gipuzkoa disfrutará el Día Internacional del Euskera con un sinfín de actividades de todo tipo organizadas por los ayuntamientos y las asociaciones culturales del territorio. ... El grueso de esta programación se centrará en Donostia, donde desde el 22 de noviembre ya se vienen organizando diferentes actividades que se prolongaran hasta este sábado y superarán los 100 eventos distribuidos en 14 barrios. El abanico de actividades ha sido amplio y variado en la capital guipuzcoana: actividades culturales (teatro, proyecciones de películas, lectura de libros, kantu-jiras, actuaciones de bertsolaris, conciertos, etc.); actividades para fomentar el uso del euskera entre los adultos (mintzódromos, concentraciones, conferencias...); actividades infantiles y juveniles y/o en familia (cuentacuentos, payasos, concursos...). Hoy, el evento principal será la proyección del documental sobre el grupo de música Akelarre 'Akelarre marearen kontra', a las 19.00 horas en el Teatro Principal.

