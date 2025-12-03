Una larga lista de actividades que unirán celebración y reivindicación

Gipuzkoa disfrutará el Día Internacional del Euskera con un sinfín de actividades de todo tipo organizadas por los ayuntamientos y las asociaciones culturales del territorio. ... El grueso de esta programación se centrará en Donostia, donde desde el 22 de noviembre ya se vienen organizando diferentes actividades que se prolongaran hasta este sábado y superarán los 100 eventos distribuidos en 14 barrios. El abanico de actividades ha sido amplio y variado en la capital guipuzcoana: actividades culturales (teatro, proyecciones de películas, lectura de libros, kantu-jiras, actuaciones de bertsolaris, conciertos, etc.); actividades para fomentar el uso del euskera entre los adultos (mintzódromos, concentraciones, conferencias...); actividades infantiles y juveniles y/o en familia (cuentacuentos, payasos, concursos...). Hoy, el evento principal será la proyección del documental sobre el grupo de música Akelarre 'Akelarre marearen kontra', a las 19.00 horas en el Teatro Principal.

Por todo el territorio

El resto de municipios guipuzcoanos no se quedará atrás. En Errenteria ayer se organizó un mintzódromo y también hubo lectura de cuentos. La atención hoy se centrará en el Herri kantaldia, junto a la Banda Municipal de Txistularis y la cantante Lorea Intxaurrandieta. La actuación será a las 19.00 horas en el aula 253 de Herri Arte Eskola.

En Irun, la actividad principal será el 'escape room' dirigido a los alumnos del euskaltegi a las 10.00 horas en el Museo Oiasso. En Ordizia, gran parte de la programación se centrará en los más pequeños aunque habrá sesión de bingo en euskera a las 17.00 horas en el centro Zuhaizti y, a las 19.00 horas, Kantazak animará el ambiente en las calles con canciones.

En Azpeitia podrán disfrutar hoy del documental 'Urak eginen du bide' a partir de las 18.30 horas en el palacio Basazabal. En Azkoitia se divertirán con el espectáculo de circo 'Mikra', de la compañía Berdinki, a las 17.30 horas en Berdura Plaza. El concurso de estilo trivial 'Appa Hi' retará a los vecinos de Oñati hoy desde las 12.00 hasta las 14.00 horas. Zumaia acogerá a las 19.00 horas en el cine Aita Mari el documental 'Ez gera alferrik pasako' sobre Lurdes Iriondo.