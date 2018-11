«Algunos laboratorios tienen la sartén por el mango. Y no puede ser» Un operario prepara medicamentos para el reparto en la sede donostiarra de la DFG que dirige Juan Piera. / MIKEL FRAILE Distribuidores y farmacéuticos exigen a la Agencia Española del Medicamento que ejerza mayor presión sobre la industria I. M. SAN SEBASTIÁN. Viernes, 23 noviembre 2018, 06:24

«La misión de la Distribuidora Farmacéutica de Gipuzkoa es abastecer de medicamentos a las farmacias guipuzcoanas con el fin de atender bien al paciente, ese es nuestro objetivo número uno», recuerda su director general. Ahora mismo reconoce que «estamos teniendo problemas» para cumplir tal cometido. Explica que de cada «100 medicamentos que servimos hay 5 ahora mismo de media que no podemos suministrar». Para intentar evitar este problema, explica Juan Piera que la DFG está incluida dentro del tercer grupo empresarial de distribución del Estado y que «todos los centros estamos conectados. Aquí llegan todos los días furgonetas desde Asturias o Navarra» para llevarse fármacos «que ellos necesitan y traernos otros de los que nosotros adolecemos».

Piera tiene claro cuáles son las soluciones más urgentes que deben tomar las instituciones competentes, en este caso la Agencia Española del Medicamento, para dar solución a este problema. «Deben ser más estrictos con algunos laboratorios. No puede ser que dejen de mandar producto y no pase nada. Por ahora, algunos laboratorios tienen la sartén por el mango, y eso no puede ser. Dicen que van a sacar una ley para regular esto pero ya lo veremos». Reclama también mayor «coordinación con otros profesionales sanitarios, como farmacéuticos y médicos». Y, por último, pide fomentar con mayor impulso la colaboración interinstitucional. «Debemos avanzar en un camino que está dando sus frutos» entre el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa, Ageofar (Asociación Gipuzkoana de Oficinas de Farmacia) y el Departamento de Salud, «que está muy pendiente de este tema».

Un programa piloto que está en marcha en los centros de salud de Donostia transita por esta vía de colaboración. «Lo que hacemos es informar a los médicos por adelantado de que no receten los medicamentos que no tenemos», dice. Lo hacen a través del programa Cismet, un observatorio de faltas, que utilizan en coordinación con un responsable sanitario. «Por ejemplo, se les escribe para que no receten la pomada Bactroban. Existe un genérico que vale para lo mismo, lo cambian y el paciente sigue recibiendo su tratamiento».