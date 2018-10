«Nuestra labor es que el euskera viva» Los 'ahobizi' conocen la mecánica de Euskaraldia durante un taller impartido esta semana en la Casa Potxoenea de Usurbil. / MICHELENA Participantes de la iniciativa se reunieron en la Casa Potxoenea de Usurbil para saber cómo deben actuar en los once días del euskera SARA ECHEVARRIA SAN SEBASTIÁN. Domingo, 28 octubre 2018, 08:19

«Somos 'ahobizi' y como la propia palabra indica nuestra labor es hacer que el euskera viva». Este fue el primer concepto que Jokin, instructor del Euskaraldia, quiso transmitir a los participantes del taller que se impartió el miércoles en la Casa Potxoenea de Usurbil. El objetivo de estos cursos es formar a los 'ahobizi' para que sepan cómo deben actuar durante los once días en los que se anima a todos los euskaldunes a comunicarse en euskera.

El Euskaraldia se llevará a cabo del 23 de noviembre al 3 de diciembre con el objetivo de aumentar el uso del idioma, para lo que invitarán a todos los ciudadanos mayores de 16 años a tomar parte durante esos días como 'ahobizi' o 'belarriprest'. Los 'ahobizi' hablarán en euskera con las personas que lo entiendan y los 'belarriprest' se ofrecerán a que les hablen en euskera aunque respondan en castellano.

«Estamos muy mal acostumbrados y aunque los 'ahobizi' tengamos claro nuestro rol es fundamental saber cómo hay que actuar», explicó Maite Iribar, responsable técnica del Ayuntamiento de Usurbil. Estas charlas se van a impartir en distintos pueblos para que los participantes se conozcan entre ellos y, sobre todo, para lograr «entre todos» el objetivo del Euskaraldia, aumentar el uso del idioma.

«Tenemos que dejar de ofendernos cuando alguien nos habla en euskera, no es una falta de respeto»

«El euskera ha llegado hasta hoy en día porque está muy relacionado con la cultura y el sentimiento, es una forma de ser», explicó Josune, una de las diez personas que asistió a la cita. «Pero tenemos que avivarlo, si no desaparecerá como muchos otros», recalcó. Para esta euskalduna este tipo de iniciativas «son fundamentales para deshacernos de los complejos y de los miedos de no saber hablar bien nuestro idioma». Por otro lado, Maite añadió que el Euskaraldia «nos va a ayudar a respetarnos más».

El valor de la primera palabra

Los 'ahobizi' que acudieron al taller lo tenían claro. Su labor es transmitir «a todo el pueblo» lo que aprendan en las charlas. «Es una labor de todos los euskaldunes», apuntó Arantxa, otra de las asistentes.

El taller comenzó con un juego en el que los participantes tenían que explicar su relación con el euskera. Todos habían aprendido a hablarlo desde pequeños en «la ikastola» o en sus casas. Josune quiso recalcar que «ahora es momento de cambiar nuestras costumbres, lo tenemos mucho más fácil que antes». «Yo viví en la época de Franco y siempre he hablado en euskera, no hay excusas», añadió.

«No somos conscientes de la importancia que tiene la primera palabra en una conversación»

Después, Jokin les planteó varias preguntas para concienciarles de «los errores que cometemos en nuestro día a día». Los 'ahobizi' compartieron sus experiencias y llegaron a la conclusión de que lo más común es decir la primera palabra en castellano. «Muchas veces lo hago por no dar explicaciones y para que la otra persona se sienta más cómoda o no se ofenda», confesó Arantxa. Asimismo, Maite añadió que «tenemos que dejar de ofendernos cada vez que alguien nos habla en euskera porque no es una falta de respeto».

Otro aspecto que tuvo mucho protagonismo fue «el fallo que cometemos al pensar que los extranjeros no saben hablar euskera». «Era algo en lo que no me había parado a pensar», comentó Joxemari, otro asistente. Los 'ahobizi' fueron conscientes de este comportamiento a través de varias fotos que les mostró el monitor. En ellas se veía a personas de diversas nacionalidades y culturas y el juego consistía en adivinar si esas personas sabían hablar euskera o no. Para la sorpresa de los participantes, no acertaron en la mayoría de casos. «Los que más me han llamado la atención han sido el de una japonesa que es profesora de euskera y traductora y el de un joven saharaui que prefiere el euskera al castellano», comentaba asombrada Arantxa.

Al final de la jornada, los 'ahobizi' compartieron lo que habían aprendido y llegaron a la conclusión de que «no somos conscientes de la importancia que tiene la primera palabra». Además, también hicieron hincapié en que el Euskaraldia «no debería durar los once días oficiales, debería ser una actitud de todo el año porque es una labor de todos y para todos».

«Renovarse o morir, como dijo Unamuno». «Esto mismo ocurre con los idiomas, van evolucionando y cambiando, si no desaparecen». Así finalizó Jokin el taller. A través de esta frase quiso transmitirles la responsabilidad que tiene un 'ahobizi'. «Sois los encargados de que el euskera se vaya amoldando con el tiempo y dure muchos años más», apuntó.