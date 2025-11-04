Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia

Esta cafetería y pastelería, que cuenta con cinco estrellas en Google, destaca por sus pasteles artesanales

M. S.

Martes, 4 de noviembre 2025, 07:31

Comenta

Palmeras con chocolate, tartas de hojaldre rellenas de crema, brazo gitano cubierto de chocolate, brioche relleno de pasas y tostadas hechas con su propio pan, todo esto es lo que ofrece la cafetería y pastelería artesanal 'Kuttun', ubicada en la localidad guipuzcoana de Andoain.

«Te voy a dar una razón para visitar el bonito pueblo de Andoain, y se llama Pastelería 'Kuttun', donde absolutamente todos sus pasteles los elaboran de manera artesanal», explica Iñaki Ibaibarriaga, el creador de contenido de la cuenta 'Guk Green' en Instagram con casi 150 mil seguidores.

Y es que Ibaibarriaga ha recomendado en su último vídeo esta «increíble pastelería artesanal muy querida en el pueblo», que abrió sus puertas hace un año y medio, regentada por Imanol y su familia, quienes «tienen claro que hay que seguir conservando las pastelerías de toda la vida», detalla el creador de contenido.

La pastelería guipuzcoana mejor valorada por sus clientes

«La familia sigue manteniendo lo artesano, la tradición y el producto de calidad. Por eso no me extraña que sea de los únicos comercios que no tenga ni una reseña ni un comentario negativo», destaca el influencer, ya que la cafetería cuenta con la máxima puntuación otorgada por sus clientes en Google.

La pastelería 'Kuttun' ubicada en la calle Agustín Leitza 5, además pertenece a la Asociación de Pasteleros, Gozoa, el nombre que recibe la entidad de gastronomía dulce artesana de Euskadi y Navarra y que pone en valor el sector chocolatero y pastelero del territorio, otorgándole un sello de calidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Da a luz en el andén del metro en Bilbao: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  2. 2 Aiora Larrañaga, la psicóloga que llega a 17 millones de personas desde Irun: «Con los hijos es fundamental trabajar la confianza»
  3. 3 La señal de un móvil robado permite detener en Donostia a dos hombres que traficaban con drogas
  4. 4

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  5. 5

    Sánchez se reúne en La Moncloa con la guipuzcoana Sapa tras el histórico contrato con el Ejército de EE UU
  6. 6 Un camión incendiado y dos accidentes complican la tarde del lunes en las carreteras de Gipuzkoa
  7. 7 Tres días de secuestro en un piso de Málaga y una ristra de golpes por 50 euros de cocaína
  8. 8

    El tráfico de cocaína se dispara en la ruta por Irun a Francia a niveles «nunca vistos»
  9. 9 El hombre que pasea con dos loros por San Sebastián
  10. 10

    Álava sancionará al udaleku de Bernedo por ocultar su actividad durante décadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia

La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia