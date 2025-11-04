La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia Esta cafetería y pastelería, que cuenta con cinco estrellas en Google, destaca por sus pasteles artesanales

M. S. Martes, 4 de noviembre 2025, 07:31

Palmeras con chocolate, tartas de hojaldre rellenas de crema, brazo gitano cubierto de chocolate, brioche relleno de pasas y tostadas hechas con su propio pan, todo esto es lo que ofrece la cafetería y pastelería artesanal 'Kuttun', ubicada en la localidad guipuzcoana de Andoain.

«Te voy a dar una razón para visitar el bonito pueblo de Andoain, y se llama Pastelería 'Kuttun', donde absolutamente todos sus pasteles los elaboran de manera artesanal», explica Iñaki Ibaibarriaga, el creador de contenido de la cuenta 'Guk Green' en Instagram con casi 150 mil seguidores.

Y es que Ibaibarriaga ha recomendado en su último vídeo esta «increíble pastelería artesanal muy querida en el pueblo», que abrió sus puertas hace un año y medio, regentada por Imanol y su familia, quienes «tienen claro que hay que seguir conservando las pastelerías de toda la vida», detalla el creador de contenido.

La pastelería guipuzcoana mejor valorada por sus clientes

«La familia sigue manteniendo lo artesano, la tradición y el producto de calidad. Por eso no me extraña que sea de los únicos comercios que no tenga ni una reseña ni un comentario negativo», destaca el influencer, ya que la cafetería cuenta con la máxima puntuación otorgada por sus clientes en Google.

La pastelería 'Kuttun' ubicada en la calle Agustín Leitza 5, además pertenece a la Asociación de Pasteleros, Gozoa, el nombre que recibe la entidad de gastronomía dulce artesana de Euskadi y Navarra y que pone en valor el sector chocolatero y pastelero del territorio, otorgándole un sello de calidad.