Kezkak uxatuz eta zalantza batzuk argituz Goiz osoko aholku saio sakona egin zuten zenbait ahobizi eta belarriprestek atzo San Telmo museoan. / Jose Mari López Datorren ostiralean hasiko da Euskaraldia, inertziak astintzeko balioko duen ariketa soziala N. AZURMENDI Domingo, 18 noviembre 2018, 09:49

Bost egun baino ez dira falta datorren ostiralean, azaroak 23, hamaika egunez luzatuko den 'Euskaraldia' abiatzeko. Giroa ari da berotzen herriz herri, ari dira egiten azken aholku saioak, eta parte-hartzaileak ere ari dira 'belarriprest' edo 'ahobizi' gisa identifikatuko dituzten txapak jasotzen.

Txapekin batera, ekimenaren webgunean ere eskura dauden gomendio lagungarriak jasoko dituzte, zalan­tzak argitzeko, kexkak uxa­tzeko eta Euskaraldian eroso ari­tzeko. Orrialdeotan ere saiatu gara, aholku saioetan dihardutenen laguntzaz, kezka eta zalantza ohikoenak argitzen eta mezu garrantzitsu bat zabaltzen: «Esperientziak atsegina izan behar du».

Entiendo euskera, pero no lo hablo. ¿Tiene sentido que mi primera palabra sea en euskera?

Por supuesto. El del belarriprest no es un rol pasivo, no consiste en esperar a que los ahobizi se dirijan a ellos en euskera. Pronunciar la primera palabra en euskera es la clave de Euskaraldia, y en el caso de los belarriprest es especialmente importante, porque sirve para transmitir el mensaje da pie a que se les siga hablando en euskera. Sí tú no empiezas a hablar en euskera, es más difícil que se dirijan a tí en esa lengua. Los belarriprest tienen que tener muy claro que no son un 'recurso' para que los ahobizi hablen euskera, sino que son parte activa de un ejercicio que se basa, en gran medida, en la capacidad de entender. Sin belarriprest, no habría ahobizis. En ese sentido, merecen todo el reconocimiento por el esfuerzo que están haciendo, y deben ser muy conscientes de la importancia de su función social.

Euskaraldiaren berri ez duen norbaiti nola azalduko diot zer den, gehiegi luzatu gabe?

Aholku saioetan-eta ariketa hori egiten dugunean, pentsatzen dugu nola erantzungo geniokeen igogailuan 'zer da daramazun txapa hori?' galdetu digun norbaiti... Proposa­tzen duguna da esatea aurreneko aldiz egiten den ariketa sozial batean ari garela parte hartzen, euskararen erabilera areagotzeko intentzioarekin. Argituko diogu txapa horiek adierazten dutela euskaraz egingo dugula, edo nahi duenak guri euskaraz egiteko prest gaudela, euskaraz hitz egiten dugulako, edo ulertzen dugulako. Hitz gutxitan azaldu daiteke zer den Euskaraldia.

Lehen hitza euskaraz egin ondoren solaskideak erdaraz erantzuten badit, ze puntutaraino insistitu behar dut?

Elkarrizketa geuk hasten dugunean, egoera edozein dela ere, lehen hitza beti euskaraz izatea da ariketaren gakoa, ahobi­zien­tzat zein belarriprestentzat. Ezezagunekin, eta euskara ulertzen duten edo ez duten ez dakigun ezagunekin, komeni da agurrarekin edo esaldi laburrekin hastea. Hobe da ez sartzea bat-batean, solaskidearen ulermen gaitasuna ezagutu aurretik, ulergaitzak izan daitezkeen esaldi luzeetan. Aurrean dugunak gaztelaniaz erantzuten badigu, ahobizien kasuan bigarren hi­tza ere euskaraz izan beharko litzateke, erantzunak esan nahi baitu ulertu behintzat egin duela, eta agian posible dela elkarrizketa elebidunarekin jarraitzea. Solaskideak berak hizkuntza aldatzea eska­tzen ez digun bitartean, eta komunikazioak posible izaten jarraitzen duen arte, euskarari eutsi behar zaio.

Leku batean sartu eta esaten badigute 'buenos días', hau da, elkarrizketa besteak hasten badu erdaraz, guk euskaraz erantzungo diogu. Agian euskalduna izan daiteke, edo uler dezake euskara. Aurreko kasuan bezala, une horretatik aurrera gure artean adostu beharko dugu zein hizkuntzatan jarraitu solasa, edo saiatu, horretarako aukera baldin badago, elkarrizketa elebiduna izaten. Edonola ere, ezinbestekoa da 11 egunez, eta hortik aurrera ere bai, aurreiritziak alde batera uztea, eta ez jotzea automatikoki gaztelaniara solaskidea, itxu­ragatik edo, ez zaigulako euskalduna iruditzen...

No me lanzo a hablar euskera porque no me gusta que me estén corrigiendo todo el rato. ¿Lo digo, o paso al castellano?

Ese es un caso muy habitual. Hay muchas personas con un nivel de euskera suficiente para llevar una conversación sencilla, que no se animan a hacerlo porque les da vergüenza, creen que van a entorpecer la comunicación o, efectivamente, les molesta que les estén corrigiendo constantemente. En ese sentido, a todos nos va a hacer falta un poco de paciencia en los próximos días, porque vamos a vivir una experiencia nueva en la que se van a probar maneras distintas de hacer las cosas y, sobre todo, vamos a tratar de cambiar hábitos. Antes de pasar al castellano, el belarriprest que además de entender euskera es capaz de hablarlo con mayor o menor soltura puede pedir a su interlocutor, si es ahobizi, que haga un pequeño esfuerzo: que le hable un poco más despacio, o que lo haga de manera más sencilla, que le repita las cosas si ve que no le ha entendido a la primera, que le de el tiempo que necesita para responder... Como son 11 días de experimentación, puede ser interesante para el belarriprest marcar pequeños retos, plantearse que con tal o cual persona va a hablar en euskera; que en la panadería en la que compra el pan en castellano va a empezar a pedir en euskera. Lo importante es que la experiencia sea agradable.

Baliteke denek ez izatea jarrera abegikorra. Euskaraz zuzendu natzaionak aurpegi txarra jartzen badit, zer egin?

Zera izan behar dugu kontuan: guk parte hartzen dugu ariketa honetan modu asertiboan. Lasaitasunez, naturaltasunez, guztientzat egokienak izan daitezkeen irtenbideak bilatuz, baina gureari eutsiz. Kasu honetan asertibitateak esan nahi du, besteak beste, hizkun­tzaren zama bere osotasunean ez dugula gure gain hartuko. Agian zaila egingo zaigu hasieran, batez ere ezagunekin, onartzea, nolabait esateko, besteak euskara ulertzen ez badu ez dela gure arazoa, berak esan be­harko digula ez duela ulertzen; ez dugu guk erdarara joko, pentsatuz akaso ez duela ulertuko... Hori da gure hautua, oso argi daukagu, eta konbentzimendu horretatik abiatu behar dugu, horrek emango digulako indarra. Izan ere, beldur handiena horixe da, norbaitek eran­tzun txar bat ematea edo aurpegi txarra jartzea, ez dugulako egoera deserosorik nahi. Ez dugunez erantzun txarrik jaso nahi, aukera horrek kezkatu egiten gaitu, baina oztopo horiek neutralizatzea badago. Joaten bagara irribarre batekin, naturaltasunez, egiten ari garen horretan sinestuta, erantzun txar batek, bakarren bat baldin badago, ez digu afektatuko.

Una de las soluciones que plantea el ejercicio son las conversaciones bilingües o asimétricas. ¿Funcionan?

Los expertos dicen que las personas tendemos siempre a la simetría y que, por lo tanto, cuando las conversaciones son asimétricas y se desarrollan en dos lenguas que ambos interlocutores comprenden pero no hablan con la misma facilidad, siempre tiende a imponerse la que consideramos, por diversas razones, la más fuerte. Así, en cierto modo, parece que se restablece la simetría. En el caso del euskera y el castellano, hemos comprobado miles de veces y en todo tipo de circunstancias que es esa última la que se impone. Y, una vez más, también en este caso hay que destacar y reconocer el papel central del belarriprest. Si cuando alguien que está hablando en euskera se pasa al castellano porque piensa que no le van a entender, el belarriprest dice 'a mí sigue hablándome en euskera, que te entiendo', en cierto modo equilibra la balanza, dando lugar a una conversación en la que cada uno utiliza una lengua. Esa es una conversación bilingüe, o asimétrica. Las campañas de activación que se han hecho en diversas localidades estos últimos años han demostrado que, si todos interlocutores entienden euskera –previsiblemente, ambos entenderán y hablarán castellano o francés–, no hay ninguna razón para que uno o varios de ellos tengan que dejar de hablar euskera y cambiar de lengua. Al principio puede parecer un poco raro, pero nos acabamos acostumbrando.

Nire inguruan, etxean, lanean, lagunartean, gaztelania da nagusi. Ni naiz urratsa egin duen bakarra

Baliteke bakarra izatea, baina ez zaude bakarrik. Milaka eta milaka pertsona arituko gara zu egiten ari zaren hori bera egiten, eta aldi berean. Horiek guztiak sentitu behar ditugu gure atzean. Agian irudituko zaigu guk lehen hitza euskaraz egiteak ez duela batere eraginik, baina pentsatu behar dugu, eta sinestu, pauso txiki askok aldaketa handiak eragin di­tzaketela. 11 egunetan ohiturak aldatzea eta inertziak astintzea oso zaila da, hori ez da inprobisatzen, baina prest egon behar dugu esperimentatzeko. Eta esperientzian murgildu behar dugu irribarretsu, naturaltasunez, atsegina izan behar du.