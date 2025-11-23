Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varias personas acceden a los juzgados de Atotxa de Donostia mientras otros abandonan el edificio el pasado viernes. Iñigo Royo
Tribunales

Los juzgados de Gipuzkoa agravan su atasco y rozan ya los 50.000 asuntos sin resolver

Los casos pendientes aumentan en 12.420 en un año, un 34% más, y la tasa de congestión alcanza los 1,72 puntos empujada por las cláusulas suelo y una mayor delincuencia

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Domingo, 23 de noviembre 2025, 06:50

Comenta

El atasco en los juzgados de Gipuzkoa no deja de crecer y los asuntos pendientes se acumulan sobre las mesas de los magistrados, que se ... ven impotentes para dar salida a los casos que ya estaban en trámite al inicio de año más aquellos que van ingresando con el paso de los meses. Por mucho que fuercen la máquina y eleven sus cifras de resolución, como han logrado hacer en el último año, el conjunto de asuntos pendientes no disminuye. Al contrario. En este 2025 rozan los 50.000 en Gipuzkoa y no es descabellado prever que esa frontera se pueda rebasar este mismo año, según apuntan fuentes judiciales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Localizan el cadáver del pastor desaparecido en las campas de Urbia el jueves
  2. 2

    Pillan en el aeropuerto de Hondarribia a un menor y a su hermana chinos con productos de origen animal y vegetal
  3. 3

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante Osasuna
  4. 4 El surf llora la pérdida de un visionario
  5. 5 Resuelto el enigma de la foto frente a la bahía de La Concha: «Un edificio que puso a San Sebastián a la altura de Europa»
  6. 6

    Osakidetza pisa el acelerador en Gipuzkoa tres años después de la rebelión de las batas blancas
  7. 7 La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tenía autorización para sedaciones por vía intravenosa
  8. 8

    Mugi, Juanma es hostelero de los pies a la cabeza
  9. 9

    Osakidetza pisa el acelerador en Gipuzkoa tres años después de la rebelión de las batas blancas
  10. 10

    Salto busca los 1.000 millones en ventas y sigue de compras por el mundo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los juzgados de Gipuzkoa agravan su atasco y rozan ya los 50.000 asuntos sin resolver

Los juzgados de Gipuzkoa agravan su atasco y rozan ya los 50.000 asuntos sin resolver