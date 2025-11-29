La Justicia tumba ahora el Multikirola por «obstaculizar» los horarios de los clubes

Cuando la Diputación de Gipuzkoa creía haber dado carpetazo a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que anuló en abril la ... obligatoriedad de participar en su programa de iniciación escolar para que los alumnos de entre 8 y 12 años puedan apuntarse en un club, el Gobierno foral ha recibido un nuevo revés judicial con consecuencias todavía por ver. El máximo órgano judicial vasco, a instancias de nuevo de la familia de Trintxerpe que inició el proceso en 2023, ha estipulado que el departamento foral de Deportes ha incurrido en «fraude de ley», al considerar que la orden foral del curso 2025/26 aprobada el pasado 5 de septiembre –precisamente tras la primera sentencia en contra– sigue sin ejecutar lo dictado en la sentencia original emitida el 15 de enero de este año. En la práctica, la Diputación incumple por segunda vez la legalidad, tal y como vuelven a reflejar los jueces.

En este segundo caso, el proceso se abrió a instancias de la misma familia que denunció en 2023 a la Diputación, al entender que de nuevo la institución foral no estaba respondiendo al cumplimiento legal este curso 2025/26. Según su queja, a la que ahora ha dado respaldo el TSJPV, la nueva orden de deporte escolar aprobada por el Gobierno foral este curso seguía sin cumplir la legalidad. El fallo judicial conocido ayer sostiene que el Multikirola de la presente temporada «obstaculiza» la actividad de los clubes deportivos al imponerles limitaciones de horarios y de calendario. Según el fallo, estas restricciones constituyen en la práctica una forma de «imposición» del modelo de deporte escolar por parte de la institución foral, ya que los clubes deportivos parten de una «situación de desventaja» frente al Multikirola al otorgar «prevalencia» a este último con la organización de los partidos los sábados por la mañana –de manera que los clubes solo pueden programar los suyos los domingos– y al limitar que los clubes solo pueden celebrar un entrenamiento semanal y un partido mensual para los alumnos de entre 8 y 12 años.

Esa «limitación» la reconoce la propia Diputación en el texto aprobado en septiembre. En el punto 2.1 argumenta que «para garantizar una práctica multideportiva que posibilite el aprendizaje de diversos deportes en un entorno próximo y educativo, se considera necesario establecer ciertas limitaciones a las actividades monodeportivas», es decir, a los clubes de fútbol, baloncesto, balonmano, etc. Esas limitaciones se refieren a número de sesiones de entrenamiento y número de jornadas de competición y «buscan favorecer la conciliación familar y el descanso de los escolares».

CRONOLOGÍA La denuncia inicial

2023 Una familia de Pasaia con hijas de 9 y 11 años presenta un recurso contenciosoadministrativo para reclamar que pudieran jugar en el club Askatuak sin tener que estar apuntadas en el Multikirola.

La primera sentencia

15 de enero de 2025 El TSJPV da la razón a la familia y tumba la exigencia de que los menores de 13 años tengan que realizar deporte escolar si desean competir con un club.

El recurso de la Diputación

4 de marzo La Diputación recurre la sentencia ante el Tribunal Supremo en defensa de su modelo y alega que la resolución tiene un impacto mucho más amplio que el caso concreto.

Petición de ejecución provisional

14 de marzo La familia pide una solicitud de ejecución provisional de la sentencia hasta que el Supremo decida.

Decisión del TSJPV

22 de abril El TSJPV acepta la ejecución provisional de su sentencia pedida por la familia recurrente y la Diputación de Gipuzkoa anuncia que no la recurrirá.

Comparecencia en Juntas

12 de mayo La diputada foral de Deportes, Goizane Álvarez, revela la propuesta de una cuota homogénea y progresiva de 60 euros para el curso 2026/27.

Nueva orden foral

5 de septiembre La Diputación publica la Orden Foral que regula el curso 2025/26.

Nuevo fallo del TSJPV

20 de noviembre Ante la reclamación de la familia de que la sentencia no se ejecuta en la orden foral, anula dos puntos.

Por ejemplo, los niños y niñas de edad benjamín y alevín que jueguen a balonmano en un club del territorio solo pueden entrenar una vez a la semana y competir un máximo de seis jornadas por curso en el caso de los benjamines y de nueve en el de los alevines, lo que equivale a un fin de semana cada mes y medio y a uno cada mes, respectivamente. Lo mismo sucede en fútbol o baloncesto.

Precedentes La misma familia que denunció a la Diputación en 2023 ha recurrido ahora la orden foral

El TSJPV considera que, con esas limitaciones, «se determina que las demás actividades deportivas no podrán obstaculizar las del Multikirola», lo que concluye que es «una forma de imponer el Multikirola de manera indirecta». Recuerda que «la sentencia es clara en orden a impedir que la Diputación imponga el Multikirola», por lo que el apartado 2.1 «incurre en fraude de ley» al entender que «pese a su apariencia de legalidad», la que da la eliminación de la obligatoriedad, «viola si no frontalmente, sí por otras vías indirectas el concepto ético o el contenido jurídico de las normas», por lo que ese artículo «debe ser anulado».

Persiste el «favorecimiento»

Alicia Buendía, del despacho Arruti Abogados y representante de la familia de Pasaia que recurrió la obligación de tomar parte en el Multikirola para poder inscribirse en la escuela de baloncesto de Askatuak, explica que «la nueva orden foral tenía que aplicar los mandamientos de la sentencia, y la cumple en sentido formal, pero sigue estableciendo unos cuantos apartados en los que indirectamente sigue favoreciendo el Multikirola frente al deporte en un club deportivo, y además la orden foral dice que establece una serie de medidas que tratan precisamente de conseguir ese favorecimiento».

«La misma orden foral dice que establece una serie de medidas que tratan precisamente de conseguir el favorecimiento del Multikirola» Alicia Buendía Abogada de la parte denunciante

Lo mismo sucede en el artículo 2.1.5 y que también ha quedado anulado por el Tribunal Superior de Justicia al recoger que «se deberá garantizar» que la participación en un club «sea complementaria y no sustitutiva» del Multikirola, lo que muestra «claramente», según el fallo, que «se está imponiendo».

En la práctica, la letrada amplía que «estaban generando que si un chaval de 8-9 años no quiere hacer Multikirola y quiere practicar balonmano, solo pueda hacer una hora de deporte a la semana y un partido al mes, y lo que el tribunal entiende es que eso está llevando a los padres a apuntarlos al Multikirola porque si no el niño prácticamente no hace deporte en toda la semana o en todo el mes». Y lo mismo sucede, según el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, con el hecho de reservar los sábados por la mañana exclusivamente para el Multikirola.

Consecuencias Los clubes son libres para programar más partidos y entrenamientos para categoría benjamín y alevín

A partir de ahora, el ente foral debe eliminar esas limitaciones y los clubes son libres para establecer más entrenamientos semanales y más partidos los fines de semana, incluyendo los sábados por la mañana. Con estas nuevas reglas del juego, el escenario es incierto sobre si los clubes van a dar el paso ya o van a esperar a la próxima temporada o sobre las dificultades que esto podría producir, entre otras muchas cuestiones, en la gestión de las instalaciones, ya que los campos de fútbol y canchas que acogen los encuentros de Multikirola son las mismas que usan los clubes.