Cuatro jóvenes en edad escolar participan en un partido de fútbol de Multikirola en el campo de Herrera. ARIZMENDI

La Justicia tumba ahora el Multikirola por «obstaculizar» los horarios de los clubes

Anula el límite de un entrenamiento semanal y un partido al mes para los clubes que recogía la orden foral aprobada para este curso tras la primera sentencia en contra del Multikirola

Beñat Arnaiz
Lara Ochoa

Beñat Arnaiz y Lara Ochoa

San Sebastián

Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:00

Cuando la Diputación de Gipuzkoa creía haber dado carpetazo a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que anuló en abril la ... obligatoriedad de participar en su programa de iniciación escolar para que los alumnos de entre 8 y 12 años puedan apuntarse en un club, el Gobierno foral ha recibido un nuevo revés judicial con consecuencias todavía por ver. El máximo órgano judicial vasco, a instancias de nuevo de la familia de Trintxerpe que inició el proceso en 2023, ha estipulado que el departamento foral de Deportes ha incurrido en «fraude de ley», al considerar que la orden foral del curso 2025/26 aprobada el pasado 5 de septiembre –precisamente tras la primera sentencia en contra– sigue sin ejecutar lo dictado en la sentencia original emitida el 15 de enero de este año. En la práctica, la Diputación incumple por segunda vez la legalidad, tal y como vuelven a reflejar los jueces.

