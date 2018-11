La Justicia hace una revisión crítica para mejorar la respuesta a las víctimas de maltrato

Patricia Fernández nunca se ha arrepentido de denunciar a su maltratador. «Lo contrario supondría seguir sometidos a su yugo» y un «desenlace» probablemente mucho mucho más trágico, para ella, su madre y su hermano. Elena Pereda, en cambio, sí se arrepintió de hacerlo al verse «ocho años atada» a un proceso judicial que calificó como un «calvario» añadido al vivido por su suegro, sus hijos y ella misma. Ambas, víctimas de la violencia machista, encontraron ayer en el relato de su experiencia ante la justicia «un 90%» de zonas comunes. Y no precisamente positivas. Lo hicieron, una como ponente y otra sentada entre el público, ante un auditorio lleno de jueces, fiscales, abogados, forenses, policías, enfermeras, médicos... actores principales del sistema de protección y atención a las víctimas de maltrato que ayer realizaron una reflexión crítica sobre la respuesta que se ofrece a las mujeres -la mayoría, aunque también hay víctimas masculinas- y a los menores afectados. Y sobre los cambios ineludibles para procurar una asistencia eficaz que destierre «la desconfianza» y el «desamparo» que dicen sentir muchas damnificadas.

Patricia Fernández contó su experiencia hace unos días en estas páginas y ayer puso voz de nuevo, en el primer Foro Judicial de Gipuzkoa organizado por DV, a las víctimas menores, a los hijos que sufren malos tratos, con los que ella trabaja desde la asociación 'Avanza sin miedo'. La jornada, con la promoción del Departamento de Trabajo y Justicia y la colaboración del Tribunal Superior vasco y del Colegio de Abogados de Gipuzkoa, pretendía que los operadores judiciales se miraran al espejo ante un «problema de salud pública» -como lo definieron algunos protagonistas-, que este año se ha cobrado la vida de 44 mujeres y de tres menores y que está destrozando la de otras miles, como la que ayer sufrió un ataque con ácido en Tenerife. Cada año, 200.000 mujeres denuncian haber sufrido violencia machista, constató el presidente del TSJPV. Y de los 206.244 casos instruidos en los juzgados de toda España, 204.587 se resolvieron, el 83,7% con sentencias condenatorias.

Juan Luis Ibarra abrió, junto a la consejera de Justicia, María Jesús San José, la jornada 'La víctima machista ante el sistema judicial' que se celebró en Tabakalera, con una radiografía técnica y administrativa sobre los recursos existentes y sobre las líneas de actuación y mejora prioritarias. Y desde esa base, una mesa redonda, moderada por la subdirectora de EL DIARIO VASCO, Lourdes Pérez, fue desgranando las aristas de un sistema que ha mejorado en los últimos años, pero que aún precisa de cambios para evitar «disfunciones» que truncan las «expectativas» que las víctimas tienen al dar el paso de denunciar, si son ellas las que lo hacen, y que llevan a que algunas se arrepientan de hacerlo al no sentirse «defendidas».

María Victoria Cinto constató esa realidad, aludiendo a los datos «demoledores» de un estudio del CGPJ sobre la opinión de las víctimas hacia la Justicia. Y desde ese sentimiento de «frustración y vergüenza» que dijo sentir al escuchar testimonios como el de Patricia -que reprochó que la Justicia «protegió» más a su victimario que a las víctimas-, la expresidenta de la Audiencia de Gipuzkoa y vocal del Poder Judicial, consideró que no solo faltan medios, sino que «desaprovechamos» los que hay. «Esperan ser escuchadas, no ser cuestionadas y que se les proteja», asumió Idoia Pérez, abogada y miembro de la comisión de violencia del colegio oficial, quien instó a no «descargar toda la responsabilidad de la denuncia» en las víctimas.

Ese «silencio cómplice» de un entorno social, que frena las denuncias por parte de vecinos o allegados, debe romperse, coincidieron los ponentes, con mayor «sensibilización y formación» en todos los estamentos para «detectar» situaciones de violencia aunque no haya moratones visibles, añadió la presidenta del Colegio de Enfermería de Gipuzkoa, Pilar Lekuona. «Falta una herramienta común donde estemos todos los profesionales», reclamó además. Una «coordinación» y una «respuesta» coherente que vaya desde la primera alerta hasta el final del proceso. La Ertzaintza, según explicó el comisario en Hernani, Karmelo Martínez Sarobe, realiza muchas veces esa primera atención «en la que se intenta calmar a la víctima, darle el mejor acompañamiento y se valora el riesgo» con el fin de determinar medidas urgentes. «¿Pero por qué hay que privar a la víctima de su libertad con un escolta, y nos cuesta tanto decretar prisión provisional para el acusado?», se preguntó Cinto.

«La respuesta debe ser rápida, pero también de calidad», aporta Ana Abasolo, jefa del servicio Clínico Médico-Forense en Bizkaia, quien recuerda que no se puede dar una respuesta «uniforme» a casos y víctimas que no lo son. Coordinación para «reparar el presente» y educación, desde el mismo colegio, «para prevenir el futuro», recetó Patricia.