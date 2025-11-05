El juez del caso Pablo Ibar acepta mantener en secreto la identidad de un nuevo testigo

El juez del caso Pablo Ibar, el preso de origen guipuzcoano condenado por un triple asesinato cometido en 1994 en Florida, ha aceptado mantener en ... secreto la identidad de un nuevo testigo y de dos sospechosos del crimen como «garantía del proceso», según ha informado la Asociación Pablo Ibar-Juicio Justo.

En un comunicado, desde la asociación han destacado que el magistrado que instruye el nuevo proceso abierto tras conocer la revelación de un testigo que exculpa a Ibar de la autoría de los tres crímenes perpetrados en junio de 1994 en la localidad estadounidense de Miramar, en Florida, «ha aceptado mantener en secreto las identidades del informador y de las dos personas a las que imputa la autoría de los asesinatos».

Según informa la Asociación Pablo Ibar Juicio-Justo, esta medida, a la que la Fiscalía se opuso, fue planteada por el letrado Daniel Tibbitt, que ahora representa a Ibar, al estimar que «beneficia los intereses» del preso de origen guipuzcoano, quien lleva ya más de tres décadas privado de libertad por unos hechos de los que siempre se ha declarado inocente y por los que actualmente cumple cadena perpetua.

A Ibar se le imputa el asalto a un chalet en una población próxima a Miami y del posterior asesinato de Casimir Sucharsky, dueño de la vivienda, y de dos mujeres jóvenes que le acompañaban.

Tibbitt adujo ante el juez que la difusión de las identidades de las personas que ahora han sido acusadas por el testigo «podría inducir a los sospechosos a cometer acciones para entorpecer futuras investigaciones e incluso, dada la gravedad de la incriminación que recae sobre ellos, decidan ocultarse o incluso huir del país».

Desde la asociación han indicado que el secreto acordado por el juez «salvaguarda la identidad del nuevo testigo de la defensa», ya que «garantiza su seguridad e impide que se den posibles represalias o amenazas contra él».

La asociación ve con «optimismo» la decisión del nuevo instructor, tras dos años de «reiterados reveses y resoluciones contrarias». Además, las mismas fuentes han subrayado que es la primera vez que el juez adopta un posicionamiento contrario al de la Fiscalía.

Por otro lado, han señalado que el juez del caso «conoce desde hace meses las identidades del nuevo testigo de la defensa y de los sospechosos», que fueron facilitadas por el abogado de Ibar en una declaración jurada firmada por el informante, que la defensa presentó la pasada primavera.

En el citado documento, esta persona sostiene que Ibar no tuvo participación alguna en los tres asesinatos cometidos en la ciudad de Miramar y que la autoría de estos delitos fue obra de dos varones, a los que el testigo habría conocido cuando trabajaba al igual que ellos «para organizaciones vinculadas al tráfico de drogas», una actividad de la que «se desligó hace mucho tiempo».