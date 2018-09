Así ha sido este jueves 27 de septiembre Repasa de un vistazo las noticias más destacadas de la jornada DV Jueves, 27 septiembre 2018, 20:54

La actualidad informativa del lunes ha estado marcada una vez más por el Zinemaldia, ya que Robert Pattinson ha revolucionado este jueves el 66 Festival Internacional de Cine de San Sebastián y lo ha hecho con luz propia. Aunque mucha gente sigue conociéndolo como el chico de 'Crepúsculo', lo cierto es que el actor ha sabido equilibrar en su currículum grandes producciones como 'Agua para elefantes', 'Bel Ami' o 'Cosmopolis', con proyectos cinematográficos más arriesgados, tal que 'Good time' o 'High Life', largometraje este último que compite por la Concha de Oro en la Sección Oficial del Zinemaldia.

Presupuestos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido este jueves de que si los partidos políticos priorizan el conflicto a la cooperación «vamos a ir a elecciones y se acabará la legislatura». Sánchez, en un foro organizado por Reuters con motivo de su presencia en Nueva York, ha recalcado que la política es un juego de prioridades y cada partido debe fijar las suyas.

Política. El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha asegurado este jueves que no cometió ninguna ilegalidad en la compra de una vivienda en Jávea (Alicante) a través de una sociedad mercantil y que no eludió el pago de ningún impuesto y ha asegurado que Pedro Sánchez le ha dado su respaldo, por lo que seguirá al frente del Ministerio. «He hablado con el presidente y me ha dicho que me apoya», ha apuntado Duque.

Economía. La Mesa del Diálogo Social -el órgano tripartito que conforman el Gobierno Vasco, Confebask y los sindicatos CC OO y UGT, y del que reniegan ELA y LAB-, que saltó por los aires en primavera tras la firma entre el Ejecutivo y la patronal de un Acuerdo Marco por el Empleo y la Cualificación, vuelve a cobrar vida. Hoy mismo, y después de que el lehendakari (que en su día reconoció el error de aquel acuerdo bilateral) se conjurara para que las aguas volvieran a su cauce, los cuatro agentes firmaron la paz.

Gipuzkoa. El Departamento de Medio Ambiente de Gipuzkoa ha abierto una línea de emprendimiento para impulsar proyectos que reduzcan el despilfarro alimentario del territorio, estimando en unas 123.000 toneladas anuales.

Cultura. No es fácil reunir en un mismo espacio a científicos y filósofos para que compartan sus reflexiones sobre los grandes temas de la filosofía griega utilizando las herramientas proporcionadas por la ciencia contemporánea. Es lo que persigue el Congreso Internacional de Ontología que organiza el departamento de Filosofía de la Universidad del País Vasco, que la semana que viene celebra su decimotercera edición bajo el título 'Física y Ontología'.

Real Sociedad. La Real Sociedad ha decidido recurrir las sanciones a Juanmi y Theo anunciadas el martes por el Comité de Competición. El club, que en un principio no tenía intención de recurrirlas, ha entendido que puede encontrar alguna vía que permita que esas sanciones de tres partidos a Juanmi y de cuatro a Theo puedan verse reducidas.