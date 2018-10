Así ha sido este jueves 4 de octubre Sede del Tribunal Supremo / Reuters Repasa de un vistazo las noticias más destacadas de la jornada DV Jueves, 4 octubre 2018, 21:08

La jornada del jueves ha estado marcada por los empleados públicos de carácter interino, ya que están de enhorabuena. La justicia española se ha puesto por fin en hora con la europea en su regulación y ha declarado «nulo» el cese de este tipo de trabajadores cuando la Administración «abusa» de la concatenación de contratos de duración determinada. Por este motivo, en sendas sentencias publicadas este jueves, el Tribunal Supremo reconoce su derecho a mantenerse en sus puestos de trabajo, percibiendo asimismo las retribuciones no abonadas, mientras la institución pública donde realiza su labor no cumpla con la normativa vigente.

Política. Los letrados del Parlament no han avalado el acuerdo alcanzado entre Junts per Catalunya (JxCat) y ERC sobre los cuatro diputados suspendidos de la formación liderada por Carles Puigdemont porque, a su entender, «no subsana los errores» sobre los que ya habían alertado esta mañana. La decisión final al respecto será de la Mesa de la Cámara y del presidente del Parlament, Roger Torrent, dado que la opinión de los letrados es consultiva y no vinculante.

Parlamento Vasco. El Parlamento Vasco, con los votos en contra de PNV, PSE y PP, ha impedido este jueves la tramitación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por una plataforma a favor de una escuela inclusiva y en contra de la segregación escolar, que por primera vez ha sido defendida por un ciudadano desde la tribuna de oradores de la Cámara en un pleno ordinario.

Sociedad. El exalumno de Gaztelueta relata en el juicio que estuvo a punto de suicidarse por los abusos sexuales de su maestro. El denunciante ha asegurado que los abusos le produjeron una situación de bloqueo y que sintió «vergüenza y culpa» por no haberlo contado antes.

Economía. La producción industrial de Euskadi en agosto de subió un 1,4% con respecto al mismo mes del año 2017, según datos elaborados por Eustat. El balance de los ocho primeros meses de 2018 se cierra con un crecimiento del 2,2%, sobre el mismo período del año 2017. Comparado con el mes anterior, julio de 2018, la producción industrial subió un 4,2%.

Real Sociedad. Asier Garitano ha comparecido en rueda de prensa antes del derbi vasco de mañana viernes (21.00 horas) ante el Athletic en San Mamés. El técnico txuri-urdin ha asegurado que la Real Sociedad llega a San Mamés con «muchos problemas. Llegamos justos. Algunos de los jugadores que irán andan justos y son muchos los que no pueden viajar. Tenemos lo que tenemos y vamos a Bilbao a competir.