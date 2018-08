Así ha sido este jueves 23 de agosto de 2018 Las retenciones en la AP-8 a la altura de Irun y en sentido Baiona han llegado hasta los 12 kilómetros esta tarde. / Arizmendi Repasa de un vistazo las principales noticias de la jornada EL DIARIO VASCO Jueves, 23 agosto 2018, 21:04

El retorno vacacional ha comenzado a notarse este jueves en las carreteras guipuzcoanas. Un ejemplo ha sido la AP-8 a la altura de Irun, que ha registrado esta tarde retenciones de hasta 12 kilómetros en sentido Baiona. Y las previsiones son que en los próximos días aumente la afluencia de turismos en dirección a Francia. Relacionado con el tráfico, se ha sabido que el 2018 está siendo un año especialmente trágico para los motoristas de Gipuzkoa. De los 17 que han perdido la vida en accidente de circulación este año 7 conducían una motocicleta. Siguiendo con las colisiones, el buque-escuela de la UPV/EHU, Saltillo, ha tenido que cancelar sus dos jornadas de puertas abiertas previstas para este jueves en Orio y mañana en Hondarribia debido a que según entraba en la primera localidad sus antenas y su mástil han chocado contra el puente de la autopista. Ha tenido que desplazarse a Santurtzi para reparar los daños

Gipuzkoa: Liderazgo en turismo. Las entradas de viajeros en establecimientos hoteleros de Gipuzkoa se incrementaron un 3,8 % en julio respecto al mismo mes del año anterior, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat. Las pernoctaciones también aumentaron en Gipuzkoa (5,7 %) así como la estancia media en julio que se sitúa en 2,24 días, un 1,9% más que el año pasado. Destaca especialmente el aumento en la llegada de viajeros extranjeros que crecieron un 6% en Gipuzkoa mientras que las visitas nacionales aumentaron un 1%. Según el informe del Eustat, la mayor ocupación hotelera por zonas de Euskadi en julio se registró en San Sebastián (83 %), seguida de Gipuzkoa Costa (78,4 %) y Bilbao (73,7 %).

Real Sociedad: Las explicaciones de Garitano sobre los fichajes. Asier Garitano, entrenador de la Real Sociedad, ha comparecido ante los medios de comunicación para analizar la actualidad en clave txuri-urdin, marcada por el encuentro de este viernes ante el Leganés, correspondiente a la segunda jornada del campeonato nacional de Liga, aunque también ha respondido, sin dejar gran cosa clara, sobre posibles fichajes. «No he pedido desde que estoy aquí nada diferente a lo que pedí al principio» ha dicho el técnico cuestionado por posibles incorporaciones. Ante las reiteradas preguntas sobre el tema, el entrenador txuri-urdin ha señalado que «para los dos siguientes partidos no vamos a contar con nadie que no esté aquí ya, y yo estoy centrado en el Leganés primero y en el Eibar después».

Sociedad: El juez confirma la fecha del juicio de Pablo Ibar. El juez Dennis Baily ha confirmado que el juicio de Pablo Ibar, sobrino del exboeador 'Urtain' y que se encuentra en el corredor de la muerte acusado por tres asesinatos perpetrados en Florida en 1994, empezará el próximo 1 de octubre. El magistrado ha tomado esta decisión «a pesar de las objeciones de la Fiscalía, que seguía afirmando necesitar más tiempo para tomar declaración previa a los dos peritos en ADN cuyos peritajes la defensa va a presentar durante el juicio«, según ha explicado la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar.

Política: El Gobierno deja en suspenso la aprobación de la senda de déficit. El Gobierno ha decidido dejar en suspenso la aprobación de la senda de estabilidad para 2019-2021, que fue rechazada por el Congreso en julio, hasta concretar la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que acabará con la capacidad de veto del Senado a los objetivos de déficit. Fuentes gubernamentales han explicado a EFE que el Ejecutivo está «explorando» las vías legales que permitirán modificar la Ley de Estabilidad y que mientras tanto ha optado por parar la aprobación de la senda de estabilidad, que estaba prevista para mañana.

Economía: Cierre de la costera del bonito. Un minuto después de la pasada medianoche se daba por concluida la campaña del bonito más corta que se recuerda en el Cantábrico. Todavía podrán registrarse descargas en los puertos por parte de los barcos que se hayan desplazado más lejos, pero desde esa hora no se permiten más capturas. Y no será aventurado afirmar que al cierre de la costera se habrá agotado la cuota de este año. Desde la Dirección de Pesca del Gobierno Vasco informaron que el martes las capturas superaban las 14.600 toneladas sobre una cuota total de 15.015.580 de kilos, el equivalente al 97%, con lo que era previsible que 24 horas después ese margen se haya agotado.

Cultura: Vuelven los 'Etxebeste'. «Hemos conseguido reunir prácticamente al mismo equipo, y éramos conscientes del buen recuerdo que genera en los espectadores 'Aupa Etxebeste!', explica Iñaki Gómez, director de la productora Irusoin, que el próximo lunes inicia el rodaje de 'Agur Etxebeste!', secuela del gran éxito del cine vasco estrenado en 2005. Se reúnen los directores y guionista Asier Altuna y Telmo Esnal, y también los actores protagonistas, Ramón Agirre, Elena Irureta, Iban Garate y Paco Sagarzazu, además de la mayor parte de los técnicos que crearon aquella comedia sobre el alcalde de un pueblo y su familia, que hacen ver a todos los vecinos que se van de vacaciones mientras se quedan encerrados en casa porque están económicamente arruinados.

Mundo: Austria no quiere refugiados homosexuales. Las autoridades austríacas han rechazado la solicitud de asilo de un refugiado iraquí por considerar que sus maneras son «demasiado de chica» y «no auténticas», informa hoy la agencia austríaca APA. El caso se da a conocer poco después de desatarse un escándalo por otra negativa oficial a conceder asilo a un refugiado homosexual en base a una estimación de su apariencia y forma de actuar claramente determinada por estereotipos.