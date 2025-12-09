Un juego para luchar contra la soledad no deseada

Diego Fernández Tortosa San Sebastián Martes, 9 de diciembre 2025, 12:36 Comenta Compartir

Uno de cada tres guipuzcoanos mayores de 55 años afirman sentirse solos en algún momento. Un hecho del que pretende concienciar la Diputación Foral de Gipuzkoa con 'el juego de los abrazos', un juego de mesa presentado este martes y que cuenta con la colaboración de El Diario Vasco, BM, Elkar y Adegi.

Las 10.000 unidades en circulación estarán a la venta desde este miércoles en todos los quioscos donde se vende DV, supermercados BM y librerías Elkar. «Desde la Diputación Foral queremos dar respuesta a la soledad no deseada de manera colaborativa, como comunidad, y esta esta es la forma que abre el camino para ello», ha declarado la diputada foral del territorio, Eider Mendoza.

Cada unidad se pondrá a la venta por tres euros y todo el dinero recaudado ayudará a que la fundación Teléfono de la Esperanza (900 840 845) pueda poner en marcha dos proyectos, enfocados en concienciar y en atajar la soledad no deseada. «En estos casi 40 años de existencia, el Teléfono de la Esperanza ha atendido más de 90.000 llamadas. Esta campaña va a ayudar a prevenir situaciones de soledad emocional y física; contribuir a humanizar la salud, y promover el voluntariado entre jóvenes», ha explicado Joaquín Fuentes, presidente de la fundación sin ánimo de lucro.

La primera iniciativa que se pondrá en marcha gracias a lo recaudado es el proyecto Maitaro, mediante el cual se ofrecerá acompañamiento a personas con problemas sociosanitarios y con ingresos en Unidades de Media Estancia. El segundo proyecto pretende fomentar el voluntariado y fortalecer la atención de los jóvenes de entre 18 y 30 años, con tal de desarrollar habilidades emocionales, interpersonales, de regulación y tolerancia al malestar. «Es importante atender a los jóvenes porque cada ellos también comienzan a sufrir los efectos de la soledad no deseada, pese a la era hiperconectada en la que vivimos», ha asegurado la representante jeltzale.

Además de la diputada general y el presidente del Teléfono de la Esperanza, en el acto de presentación también han participado Maite Vidaur, responsable de relaciones institucionales y eventos corporativo de El Diario Vasco; Paul Liceaga, director adjunto de Adegi; Marta Parra, responsable de publicidad de BM, y Maialen Regueiro, responsable de Marketing de Elkar.

La forma de jugar es sencilla. Cada juego contiene una caja y un taco de cartas en la que hay 25 tipos de abrazo (abrazo de consideración, abrazo con palmadas...). Todos los jugadores deben sacar una carta y darle el tipo de abrazo que ha salido a los compañeros. «Es un juego ideal para la Navidad porque es una época donde nos gusta estar con la gente que queremos, pero a veces no nos damos cuenta que hay personas que se sienten solas», ha concluido la diputada general.