«No se juega para ganar, sino por jugar. Y puede acabar en vidas y familias rotas» Josean Fernández alerta sobre los reclamos ante una conducta sin freno que arruina negocios y hogares, y que afecta también a menores

Cada vez que Josean Fernández escucha uno de los cientos de anuncios que en los últimos tiempos «bombardean» a los ciudadanos por todas partes para que apuesten, jueguen una partida al bingo o echen 'unas cartas' al póquer online, se le viene a la cabeza alguna de las historias dramáticas que cada día se cuentan en Aergi, una de las asociaciones guipuzcoanas que ayuda a salir de adicciones comportamentales como la del juego. «La alarma salta cuando el agujero económico ha roto ya los negocios, las familias, las vidas», advierte este terapeuta, indignado con el «tsunami» de esta droga sin sustancia que arruina, literalmente, a decenas de personas.

En su grupo, atiende en este momento a una quincena de personas que se han visto arrastradas por la adicción al juego, y de ellas solo dos son por tragaperras. «El 95% de los afectados por ludopatías son ya jugadores online», asegura mientras intenta llamar la atención sobre un 'gancho' que atrapa con unos «pocos eurillos» pero puede degenerar en una rueda de miles de euros.

«He visto casos que han perdido herencias, han tenido que hipotecar sus casas porque en cuestión de meses han perdido miles de euros», retrata. Y, «lo más sangrante», se enerva: «las casas de préstamos, algunas de nombres muy conocidos, que son unos auténticos torturadores y persiguen a los jugadores con unas deudas que se multiplican por los altísimos intereses que tienen».

Fernández habla con contundencia contra una 'moda' descontrolada que «utiliza como estímulo a las figuras más relevantes del deporte», pero al jugarse de forma «aislada y sin controles provoca verdaderas barbaridades, también con menores que sortean los filtros» de control y pueden generar importantes rotos en las cuentas familiares. Y pone como ejemplo un caso de un menor de 13 años que gastó más de 3.000 euros.

El perfil más común es de personas, la mayoría hombres, de entre 25 y 40 años con estudios y una buena situación profesional, «muy distinto al antiguo jugador de tragaperras», dibuja según su experiencia. El juego online es, si cabe, más 'perverso' porque «el jugador no percibe ni la pérdida ni la ganancia, solo lo hace cuando el banco o el prestamista le reclama», dice mientras lanza un mensaje para que los que están tentados a probar suerte «se desengañen»: «No es cierto que toque siempre, ¿a cuántos toca? ¿Cuánto se recupera? ¿Cuánto se pierde? Los jugadores no juegan para ganar, juegan por jugar, por ese disparo de dopamina que les hace flipar y que no les deja parar».

Ahí está la adicción a una modalidad de juego que ya está dejando víctimas, las directas y las indirectas, y que va en aumento.