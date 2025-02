Juan José Arin: «El confinamiento en casa se me está haciendo más duro que en China»

El hondarribiarra Juan José Arin fue de los primeros guipuzcoanos en vivir en confinamiento cuando el coronavirus le declaró la guerra a medio mundo. Pero le tocó hacerlo a miles de kilómetros de su casa, en concreto en la ciudad china de Nanjing, donde ... se encontraba trabajando a través de una beca Global Training que concede la Sociedad Fomento de Donostia. La amenaza sanitaria le pilló recién llegado un ocho de enero. Después de tres semanas de aislamiento en el continente asiático y tras ser repatriado por la sociedad donostiarra, regresó a mediados de febrero a casa, a Hondarribia. Fue entonces cuando vivió una especie de dèjávu: el Gobierno español decretaba el estado de alarma y volvía a estar confinado. Doble encierro. «Ya ni llevo la cuenta de cuánto tiempo llevo confinado porque además, al llegar tuve que estar dos semanas en cuarentena ya que venía de una zona de riesgo», cuenta este ingeniero electrónico.

Aunque admite que el tiempo que estuvo aislado en China se le hizo «duro», por la soledad, más cuesta arriba se le está haciendo el confinamiento aquí. «No tiene nada que ver. En la ciudad donde vivía yo podíamos hacer una hora de deporte al día y no teníamos prohibido salir a la calle sino que nos restringían las veces que salíamos. A ver, tampoco podías andar paseando pero si te veía la policía no es como aquí que se te acercan y te preguntan a dónde vas y tienes que andar justificándote. Yo voy con tensión, como si estuviera haciendo algo malo», señala.

Otra de las razones que están haciendo más pesado el encierro de este joven es el tener tan cerca a sus amigos y no poder quedar con ellos. «Ahora estoy más en contacto, hablamos con más frecuencia, cosa que en China iba más a mi bola, y el cuerpo te pide salir, bajar a la calle; estás más tentado, además de que vivimos en un sitio privilegiado. Supongo que será por nuestro carácter, más sociable», cuenta.

«Cada vez que salgo a la calle voy con tensión; en Nanjing había controles pero no tenías que andar justificándote»

«Cuando pase esta pandemia estaremos concienciados y preparados para la próxima»

Por otro lado, advierte mucho recelo entre los ciudadanos, que se comportan como «chivatos», los nuevos 'policías de balcón' que «tiran la piedra y luego se esconden. Hay gente bastante hipócrita que señala a los demás pero luego seguro que es de la que sale tres veces al día a la compra o a por el pan. En China cada uno va a su rollo y no se fija en el otro y como es una sociedad que ha sufrido más de un brote de alguna pandemia, están bastante acostumbrados y concienciados», afirma Arin, que recuerda cómo el país se organizó en cuestión de horas y tomó desde el primer momento unas medidas de contención «brutales» para evitar la propagación de un virus que iba expandiéndose a gran velocidad. «En los aeropuertos había controles en todos los lados, excepto en Madrid. Cuando aterrizamos, ni controles ni nada, como Pedro por su casa. No me entraba en la cabeza. Cuando fui al ambulatorio de Hondarribia por iniciativa propia para preguntar si tenían algún protocolo sanitario y si debía tomar alguna medida de prevención me respondieron que qué protocolo, que no había ninguno. Entonces me dije: 'la que se nos viene encima'. Y empezó el cataclismo», señala este joven, que aprovechó a hacer todo el deporte que pudo hasta que se decretó el estado de alarma.

«Surrealista»

Tampoco se atreve a calificar de erróneas las decisiones que se han ido tomando, «simplemente creo que nadie estaba preparado para esto. Es surrealista. Creo que una vez que hayamos pasado el coronavirus, en el futuro, al mínimo indicio de otra amenaza la gente va a ser más consciente y va a estar preparada, que es lo que nos faltaba a nosotros. Y nos reíamos de los chinos con las mascarillas…». Para Arin ya es costumbre llevarla.

También es estricto con su rutina diaria, que empieza a las seis de la mañana. «Hay que serlo, sino es un descontrol. Me sorprendió muchísimo cómo mis antiguos compañeros comenzaron a autodestruirse desde el primer día del confinamiento, empezaron a comer fatal, a estar todo el día viendo la tele... como si fueran unas vacaciones en un hotel de 5 estrellas. Es importante mantener la cabeza y el cuerpo sanos, hay que alimentarse bien y realizar un poco de ejercicio. Mi día comienza con mis clases de chino online con un profesor de Nanjing y después me paso el día trabajando. Mi idea es formarme al máximo, aprender más y más y volver hacia finales de julio», comenta este joven dedicado en cuerpo y alma a su pasión, la inteligencia artificial. «Muchos compañeros se lamentan de que se nos ha fastidiado la beca, de seis meses, pero yo prefiero ver el lado positivo de las cosas y tomármelo como una oportunidad para estudiar y demostrar que valgo. Porque esa es otra, aparte de la crisis sanitaria está la económica».