Joxe Mujika, campeón: «Sembrar la alubia es lo más fácil. El trabajo duro llega después» E.B. Domingo, 18 noviembre 2018, 09:19

Emocionado y contento se mostraba Joxe Mujika ayer en Tolosa tras recibir la txapela y el trofeo que le acreditaba como máximo ganador de la Babarrun jaia 2018. El productor de Legorreta repetía en el escenario de esta popular fiesta tolosarra que es fruto de «arreglárselas bien con mi mujer», Manoli Uranga, de Albiztur, que le animaba a sembrar 'perlas negras'. Aunque según Mujika, «sembrar la alubia es lo más fácil. El trabajo duro viene después, cuando tienes que hacer un seguimiento serio de la cosecha para que no se pierda». Y su empeño ha hecho no solo lograr que salga adelante, sino que además ha sido el mejor entre los mejores. Mujika asume que «no es fácil, pero repetir (como campeón) está bien». «'Zirikatu'»,dijo el productor, «eso sirve para azuzar al resto y hace que los demás se esfuercen para conseguir una mejor cosecha». Una cosecha que este año no destaca por la cantidad sino por la calidad de la alubia. «Costó que dejara de llover y pudiéramos sembrar la alubia de este año, después mejoró el tiempo y aunque no tenemos mucha alubia, hay poca mala», explicó Manoli Uranga.