Los más jóvenes se acercan a la ciencia

Caras de asombro, de interés o de curiosidad. Unas expresiones que pocas veces pueden ver sus profesores en clase y que, sin embargo, hoy las ... han visto en los rostros de sus alumnos. Alrededor de 800 estudiantes han dejado las aulas por un día para acercarse a la 25ª edición de la Zientzia Astea organizada por la Universidad del País Vasco y celebrada en Tabakalera, donde han podido ver, tocar y sentir la ciencia en primera persona. Y les ha gustado.

A través de diez stands y turnos de también diez minutos, estudiantes de colegios guipuzcoanos han descubierto los misterios de la física y la química, de las energías renovables, de la robótica, de las matemáticas, de la medicina... «Me esperaba algo diferente. No pensaba que me iba a gustar tanto y me ha sorprendido», ha reconocido Iosu, alumno de 3º de ESO del colegio Sagrado Corazón Telleri-Alde de Errenteria, quien además ha admitido que lo «recomendaría» y que el stand que más le ha llamado la atención ha sido el de las energías renovables. Una opinión que también ha compartido su compañero de clase Aitor, quien ha asegurado que salir de clase para atender a este evento ayuda a poner en práctica lo que «aprendemos en las clases teóricas». A Aitor le gustan «todos los temas que tienen que ver con la tabla periódica. La hemos estudiado recientemente y ver experimentos que te exponen con los elementos es realmente sorprendente», ha añadido.

Alumnos de distintos grupos de investigación de la universidad han sido los encargados de dar algunas de las explicaciones pertinentes. Precisamente han sido ellos quien han hecho que «lo que parece aburrido» sea algo «realmente interesante», como ha dicho Axel, otro alumno de 13 años del centro de Errenteria.

También han participado investigadores que han abandonado su puesto de trabajo durante un día o alumnos de grado que han enseñado sus trabajos. Es el caso de Xabi Ucin y Garazi Garrido. «Tener la oportunidad de enseñar a los más pequeños y ver la cara que se les queda mientras les explicamos nuestro proyecto es realmente gratificante», ha indicado Ucin, tras enseñarles cómo un coche robótico, fabricado por ellos mismos en el Grado de Inteligencia Arficial, da vueltas da una pista. «A pesar de no ser un público fácil, parece que les está gustando. Te hacen muchas preguntas y hay algunos que admiten que les gustaría hacer algo así en un futuro», ha añadido Garrido.

Tampoco perdían detalle los profesores que les han acompañado. Aitziber Otaño, del colegio Sagrado Corazón Telleri-Alde, ha destacado la importancia de estos eventos en los que los alumnos pueden poner en práctica lo aprendido en clase: «Pasan a aprender para qué sirve la teoría. Ven la utilidad que tiene. Es ver otro aspecto que dentro de clase no pueden apreciar», ha admitido mientras vigilaba que todos sus alumnos estuvieran en su sitio. «Son bastante trasto, es normal, acaban de empezar la ESO, pero les veo muy interesados y sobre todo 'txintxos'», ha concluido con una sonrisa.

Los estudiantes de la ESO no han desaprovechado la oportunidad de preguntar a los universitarios por algunos aspectos que les llamaban la atención o por curiosidades científicas. También se han interesado por las diferentes carreras que estaban cursando los ponentes en los stands. «Se nota que saben y las explicaciones son muy claras. Son muy majos y te ayudan con cualquier duda que tengas», comentaba Noa, alumna del colegio de Errenteria.

Constante crecimiento

La Zientzia Astea cumple este año su veinticinco edición. Desde este jueves hasta el domingo, en Tabakalera, ubicado en el barrio donostiarra de Egia, se podrá disfrutar de más de 30 actividades gratuitas para todos los públicos: 10 txokos, 9 talleres, 2 itinerarios didácticos en torno a temas como la ciencia ciudadana para la protección oceánica, edificios energéticamente eficientes, los materiales emergentes, paleontología, o la física y las ondas musicales, la astronomía o la computación cuántica.