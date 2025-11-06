Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Alumnos atienden a la explicación de Xabier López, del stand «Explorando el mundo de los materiales» Iñigo Royo

Los más jóvenes se acercan a la ciencia

Alrededor de 800 alumnos han disfrutado de una nueva edición de la Zientzia Astea, impulsado por la EHU, en Tabakalera

Álvaro Guerra

Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:33

Caras de asombro, de interés o de curiosidad. Unas expresiones que pocas veces pueden ver sus profesores en clase y que, sin embargo, hoy las ... han visto en los rostros de sus alumnos. Alrededor de 800 estudiantes han dejado las aulas por un día para acercarse a la 25ª edición de la Zientzia Astea organizada por la Universidad del País Vasco y celebrada en Tabakalera, donde han podido ver, tocar y sentir la ciencia en primera persona. Y les ha gustado.

