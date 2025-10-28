Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Plaza de Gipuzkoa

El lotto o la lottu

Josune Díez Etxezarreta

Martes, 28 de octubre 2025, 00:06

Va un día y crees que tu vida tiene que cambiar. Se acabó improvisación y desenfreno. Decides que vas a hacer un cuadro excel –programa ... que nunca has dominado- para planificarte–. Y, verdaderamente, se necesita planificar porque quiero apuntarme a La Milla Cuántica, esa ruta de 1,5 kilómetros que recorre siete centros científico-tecnológicos del campus en torno al ordenador cuántico; también me gustaría participar en algunas de las decenas de actos de la Bienal de Arquitectura Mugak y que no se me pase nada de la Semana del Terror, además de ver a Wyoming, la del cartel. Estoy ajustando todo cuando veo que hay un Festival Metal Norte de heavy, del que no me he enterado y que llego tarde al San Sebastián Moda Festival, como también me pasó con Gastronomika. Para paliar esta última ausencia, visitaré los restaurantes ganadores de chuleta a la parrilla y ensaladilla.

