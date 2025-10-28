El lotto o la lottu

Comenta Compartir

Va un día y crees que tu vida tiene que cambiar. Se acabó improvisación y desenfreno. Decides que vas a hacer un cuadro excel –programa ... que nunca has dominado- para planificarte–. Y, verdaderamente, se necesita planificar porque quiero apuntarme a La Milla Cuántica, esa ruta de 1,5 kilómetros que recorre siete centros científico-tecnológicos del campus en torno al ordenador cuántico; también me gustaría participar en algunas de las decenas de actos de la Bienal de Arquitectura Mugak y que no se me pase nada de la Semana del Terror, además de ver a Wyoming, la del cartel. Estoy ajustando todo cuando veo que hay un Festival Metal Norte de heavy, del que no me he enterado y que llego tarde al San Sebastián Moda Festival, como también me pasó con Gastronomika. Para paliar esta última ausencia, visitaré los restaurantes ganadores de chuleta a la parrilla y ensaladilla.

Lo que digo, el excel es urgente porque aunque el certamen Umore –por fin se cubre ese vacío en materia de comedia–, se celebrará en marzo, ya están las entradas a la venta. No me quiero agobiar pero no me he enterado todavía de las programaciones culturales de barrios, con charlas sobre 'Apego y sexualidad' o las esculturas de Bernini. Así, no celebré adecuadamente el medio siglo desde la primera parada de Arconada y no quiero que se me pase el estreno del nuevo nombre de los trenes de Cercanías. Pero ¿cómo hay que decir? ¿me voy en lottu, viajo en el lottu o ya llega la lottu?

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión