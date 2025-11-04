Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Plaza de Gipuzkoa

La caza del pato

Josune Díez Etxezarreta

Josune Díez Etxezarreta

Martes, 4 de noviembre 2025, 00:04

Comenta

Los lunes pasan cosas. Y los lunes son el día en que escribo esto. Sí, no lo redacto con anticipación como bien me aconsejan amigos ... y familiares. «Tendrás varias columnas guardadas por si acaso ¿no?». Ellos no utilizan la terminología nuestra, es decir, «tener cosas en la nevera», sean reportajes o entrevistas intemporales para casos de emergencia, navidades tranquilas o agostos sin noticias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Da a luz en el andén del metro en Bilbao: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  2. 2 Así envejece Gipuzkoa. Consulta la evolución en tu municipio
  3. 3 La señal de un móvil robado permite detener en Donostia a dos hombres que traficaban con drogas
  4. 4 Aiora Larrañaga, la psicóloga que llega a 17 millones de personas desde Irun: «Con los hijos es fundamental trabajar la confianza»
  5. 5

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  6. 6

    Sánchez se reúne en La Moncloa con la guipuzcoana Sapa tras el histórico contrato con el Ejército de EE UU
  7. 7 Un camión incendiado y dos accidentes complican la tarde del lunes en las carreteras de Gipuzkoa
  8. 8

    El tráfico de cocaína se dispara en la ruta por Irun a Francia a niveles «nunca vistos»
  9. 9 Tres días de secuestro en un piso de Málaga y una ristra de golpes por 50 euros de cocaína
  10. 10 El hombre que pasea con dos loros por San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La caza del pato