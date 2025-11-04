La caza del pato

Los lunes pasan cosas. Y los lunes son el día en que escribo esto. Sí, no lo redacto con anticipación como bien me aconsejan amigos ... y familiares. «Tendrás varias columnas guardadas por si acaso ¿no?». Ellos no utilizan la terminología nuestra, es decir, «tener cosas en la nevera», sean reportajes o entrevistas intemporales para casos de emergencia, navidades tranquilas o agostos sin noticias.

Pues no, no tengo ningún artículo en la nevera pero, en principio, un día como hoy me hubiera inspirado, supongo, en el nuevo alcalde donostiarra, en el disco de Rosalía o quizá debiera investigar sobre un tema que me intriga y que leo en la sección de Deportes en torno a un pelotari, Zabala, y lo que llaman 'zabaladas'. Para dedicarle la columna debiera documentarme ¿la zabalada es buena o mala? De entrada, me solidarizo porque hay quien me atribuye 'yosunadas', unos con cariño, otros pues no sé.

Y toda esa introducción es para obviar el gran tema de este lunes, la dimisión de Mazón. ¿Qué me queda a mí sobre este asunto cuando ya se han pronunciado analistas y contertulios? Pues tendría que escribir, por decir algo simplón, que Mazón es un «pato cojo», como llaman en EEUU al político ya caducado, a la espera del sustituto. O quizá debiera profundizar en que, gracias al pato cojo, en Valencia han aprobado que en los colegios estudien como extraescolar La Caza, historia y práctica de la cinegética, con apoyo gráfico de Jara y Sedal. Va en serio.