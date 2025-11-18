Anís del Mono

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Josune Díez Etxezarreta

Martes, 18 de noviembre 2025, 00:03

El mundo entero se está inflamando. Y razones hay. Esto ocurre en el mundo metafórico por diversas razones geopolíticas pero no, yo lo digo literalmente: ... la gente, las personas, el mundo entero sufre de inflamación digestiva. Estoy generalizando, claro, porque confieso que concretamente no lo sufro, pero veo que estáis comprando todo tipo de productos para contraatacar la inflamación masiva. Enumero algunas de estas cosas que parecen infalibles: cúrcuma, pimienta negra, jengibre, glucosamina, vitamina C liposomal, colágeno, magnesio, gomitas de vinagre, melatonina y ashwagandha, tal como suena. Pueden tomarse por separado, juntos en parejas de productos o de tres e tres.

Top 50
  1. 1

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  2. 2 La chocolatería de San Sebastián que cierra sus puertas tres años después de abrir: «Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto»
  3. 3 El éxodo de los niños vascos de la guerra
  4. 4

    Mondragon ya factura 800 millones en Norteamérica y se prepara para un nuevo salto industrial en 2027
  5. 5

    Osakidetza adquiere 6.000 vacunas extra para el herpes zóster
  6. 6

    El asesino de Buesa queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  7. 7 El paso de cebra de una localidad de Gipuzkoa que genera comentarios en redes: «Se parece al de Shibuya»
  8. 8

    Investigado por controlar, violar y dejar embarazada a una viuda, además de maltratar a sus 2 hijos
  9. 9 Fallece Isabel López Biurrun, la donostiarra que coloreó la ciudad de principios del siglo XX
  10. 10

    Osakidetza detecta más de tres personas al día en riesgo de suicidio, el doble que hace tres años

