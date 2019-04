José Ramón Ayllón: «Despenalizar la eutanasia mermaría la libertad de los más vulnerables» El profesor de la Universidad de Navarra y escritor José Ramón Ayllón, en una visita a Donostia. / FRAILE Profesor de Antropología de la Universidad de Navarra El escritor y profesor de la UNAV entiende que la decisión de dejar en libertad a Ángel Hernández constata que «no es necesario despenalizar» esta práctica ESTRELLA VALLEJO SAN SEBASTIÁN. Sábado, 6 abril 2019, 13:53

La despenalización de la eutanasia ha vuelto a situarse en el centro del debate político y social, pero establecer si pesa más sobre la balanza el sufrimiento innecesario o una vida, que ni es, ni va a volver a ser vida, sigue abriendo una brecha en pleno siglo XXI que a todas luces será difícil de sellar. José Ramón Ayllón (Cantabria, 1955), licenciado en Filosofía y Letras y profesor de Antropología en la Universidad de Navarra, entiende que «el Código Penal debe recoger la muerte producida por otra persona, de lo contrario la supuesta compasión sería la más eficaz de las coartadas».

- Ángel Hernández, el hombre que ayudó a morir a su mujer enferma, ha quedado en libertad sin medidas cautelares. ¿Lo considera acertado?

- Me parece muy bien. Es una demostración concreta de que no es necesario despenalizar la eutanasia. En esa libertad se han tenido en cuenta las circunstancias de esa persona: su edad, su confesión y entrega voluntarias, su colaboración plena con la Policía y la Justicia.

- La propuesta de ley para despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido, ahora bloqueada por el adelanto electoral del día 28, apuesta por regularizar estas prácticas. ¿Qué le parece?

- Que no estamos ante un problema sentido como tal por los ciudadanos, sino ante un paso más en una agenda ideológica impuesta por ciertas élites.

- Las últimas encuestas revelan que un 84% de la población española estaría a favor de despenalizarla. ¿Por qué cree que ese respaldo social no tiene reflejo en la legislación?

- La mayoría hoy puede ser minoría mañana, y la mayoría en un país puede ser minoría en otro. Lo justo, lo bueno, debe ser determinado por la sabiduría prudencial del legislador, con independencia de sondeos de opinión creados artificialmente por los medios. De eso ya hablaba Sócrates. Si la ley ha de reflejar el sentimiento mayoritario, habría que cambiarla constantemente. Además, si argumentamos con mayorías deberíamos recordar que, a lo largo de la historia, no son raras las mayorías equivocadas y las leyes inhumanas. Y, sobre todo, que el respeto a la vida es una cuestión prepolítica, no sujeta a votación, que debería estar blindada ante las excepciones. Al Código Penal le atañe toda muerte producida a una persona por la mano de otra. De lo contrario, la supuesta compasión sería la más eficaz de las coartadas. No puede quedar fuera del Código Penal ningún tipo de homicidio, y la eutanasia lo es. Después, se podrá legislar y juzgar con más o menos atenuantes o agravantes, y ver en cada homicidio si es o no un caso de eutanasia. Además, no creo que el 84% de la población española quiera que los jueces se desentiendan de ello. Pienso, más bien, que la agenda ideológica de ciertas élites está siendo impuesta a la opinión pública a través de los medios que dichas élites controlan. Al menos existe el intento de hacerlo, aunque el sentido común de las personas se está mostrando más resistente de lo que estas élites calculaban.

- La eutanasia puede percibirse como evitar un sufrimiento innecesario o como acortar una vida. ¿Por cuál se decanta?

- Si la solución que se ofrece en ambos casos es causar directamente la muerte, no me decanto por ninguna. Me parece más humano evitar los sufrimientos con todos los medios disponibles. El Código Español de Ética y Deontología Médica afirma de forma taxativa que el homicidio por compasión es, en todos los casos, contrario a la ética médica.

- ¿No le resulta cuestionable que la persona haya ganado autonomía, pero a la hora de elegir cuándo y cómo morir ante situaciones de deterioro irreversible, esa libertad choca contra un muro?

- Autonomía es un concepto muy relativo, pues seguimos chocando contra el muro de Hacienda y sus impuestos; contra el muro de Tráfico y sus normas de circulación; contra el muro del Ministerio de Educación y sus planes de estudio... En cualquier caso, prefiero ver las leyes como criterios inteligentes y garantistas, no como muros. Aunque no tengo inconveniente en considerar que también son muros de contención necesarios. Creo que el legislador hace muy bien en no aprobar el llamado homicidio por compasión. Cada cual puede decidir en cada momento si sigue adelante con su vida o pone fin a la misma, lo que no puede es obligar a los demás a darle muerte, ni a la sociedad en general ni a ninguna persona en concreto. Tampoco me parece que la eutanasia aumente la libertad de una sociedad. Más bien pienso que la merma, pues las personas gravemente enfermas, en situación terminal o crónica, así como las que son muy dependientes, se sienten cada vez con menos libertad para continuar con su vida. Sobre ellas pesa una especie de obligación de quitarse de en medio, o al menos de justificarse por seguir viviendo. Precisamente a estas personas, a las más vulnerables, una ley ideológica proclive a la eutanasia les arranca la poca autonomía que tienen.

- El otro día, este periódico tuvo la ocasión de estar con Larraitz Chamorro, una mujer que lleva 15 años con ELA y que se despierta cada día con la agonía de saber que puede morir ahogada. ¿También le parece falto de moral aplicarla en estos casos?

- El fundamento de la moral no es el sentimiento, sino el bien. Si yo fuera el médico o la enfermera responsable de esa enferma no pediría ni practicaría la eutanasia, pues entendería que mi profesión es cuidar la vida, no dispensar la muerte. Creo que nadie debe tener ese poder, y que esa línea roja no contempla excepciones. Cada caso límite y cada excepción no puede tener una ley. Con frecuencia se plantea la cuestión de la eutanasia como un dilema: sufrimiento o eutanasia. La solución se llama «cuidados paliativos». Es evidente que se puede hacer mucho en el acompañamiento, la investigación o el cuidado para que una persona con ELA tenga una vida mejor y una muerte sin padecimientos cuando llegue su momento.

- Por tanto, está a favor de la vida aun en condiciones desesperadas.

- Suprimir la vida en condiciones desesperadas es una reacción de huida comprensible, pero una huida al fin y al cabo. En cambio, luchar para evitar esas condiciones es un deber moral.

- Las posturas contrarias a las prácticas eutanásicas en determinados casos pueden interpretarse como una falta de humanidad.

- O lo contrario. Es el problema de las interpretaciones. Falta de humanidad puede llevarnos a reducir la eutanasia a una cuestión sentimental, fácilmente manipulable. Se debe legislar con buenas razones, no con buenos sentimientos, y menos con el sentimentalismo televisivo, a menudo excesivo y tóxico.

- Hay expertos que sostienen que son los valores religiosos los que siguen marcando cómo entender la vida y la muerte, pese a ser España un estado aconfesional.

- Bien, pero ¿qué debemos hacer cuando unos 'expertos' piensan lo contrario a otros 'expertos'? ¿Y cómo podemos llamar 'expertos' a quienes parecen no entender que un Estado aconfesional puede estar integrado por ciudadanos profundamente religiosos? Voltaire apreciaba en la religión un límite poderoso frente a cualquier exceso. Si la religión, con toda su carga sapiencial, no habla del sentido de la vida y de la muerte, ¿quién debería hacerlo? ¿El Gobierno, las televisiones, la prensa, la escuela? Por otra parte, los valores religiosos no son necesarios para argumentar la defensa de la vida y de los cuidados paliativos. Basta el mero sentido común para afirmar que las personas son más libres y viven mejor en una sociedad que las cuide con esmero hasta el final de sus días, que en otra que les indique la puerta de salida en cuanto empiezan a ser molestas o gravosas.