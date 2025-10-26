Entre los efectivos que salieron de Gipuzkoa también partieron diez voluntarios en cuatro vehículos de DYA Gipuzkoa. Jon Urien fue el responsable de la comitiva ... que estuvo cinco días en Valencia y valora que el aniversario sirva para acordarse de las víctimas y de los afectados porque «lo que se veía allí es que había mucha gente dispuesta a ayudar en ese momento, pero también que eso se iba a desinflar y que a los pocos meses ya nadie se iba a acordar como para ir a ayudar».

Llegaron a la zona afectada seis días después de las precipitaciones y las riadas y fueron asignados en el Ikea de Alfafar, reconvertido en puesto de mando. Urien cuenta que «en mayo pasé con el coche por Valencia y no pude evitar pasar por las calles por las que estuvimos». Circuló por Catarroja y «no había desaparecido todo, pero se notaba que era ya era un pueblo normal».

Lo que más destaca de sus días allí fue cómo «la gente se desahogaba y te contaba cómo lo habían pasado. Las vivencias que todo el mundo tenía eran increíbles, a menudo te decían que para ellos era un volver a nacer». Detalla que «para cuando fuimos sanitariamente ya tenían una vida más normal, pero me quedaría con las vivencias que te contaban y la necesidad de desahogarse y de explicarse que tenían. Cualquiera en cualquier sitio te agradecía meramente tu presencia y ayuda y todos preguntaban si necesitabas agua, algo para comer o cualquier cosa». Es cierto que «en la televisión veías cómo gritaban y pedían de todo y que estaban bastante enfadados con la gestión, pero con los que estábamos allí ni de casualidad. Tenían buenas palabras hacia cualquiera que tuviera las botas con barro», sentencia.