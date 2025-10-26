Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Voluntarios de DYA Gipuzkoa entregan guantes en el puesto de mando de Alfafar B. Arnaiz

Jon Urien

Jefe de DYA Gipuzkoa en Valencia

«Estaban enfadados, pero agradecían a todos los que llevaban las botas llenas de barro»

Diez voluntarios de DYA ayudaron en la zona afectada con el reparto de guantes, botas y mascarillas sanitarias

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:02

Comenta

Entre los efectivos que salieron de Gipuzkoa también partieron diez voluntarios en cuatro vehículos de DYA Gipuzkoa. Jon Urien fue el responsable de la comitiva ... que estuvo cinco días en Valencia y valora que el aniversario sirva para acordarse de las víctimas y de los afectados porque «lo que se veía allí es que había mucha gente dispuesta a ayudar en ese momento, pero también que eso se iba a desinflar y que a los pocos meses ya nadie se iba a acordar como para ir a ayudar».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza extrema el control de un asesino en serie que vive en Gipuzkoa tras salir de prisión
  2. 2 Seis detenidos, dos de ellos menores, por arrinconar, agredir y robar a un joven en la estación de tren de Urnieta
  3. 3

    «Si me hubiesen hecho caso, se habría evitado sufrimiento a muchas familias»
  4. 4 Andrey Arshavin, invitado de lujo en Anoeta para el Real Sociedad - Sevilla
  5. 5

    Detenido un motorista en Errenteria tras intentar atropellar a un ertzaina
  6. 6

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad
  7. 7

    PNV y EH Bildu acercan posturas hacia un nuevo «Concierto Político» para Euskadi
  8. 8

    Etxegintza invertirá 31 millones en cuatro años para construir 355 viviendas públicas en Donostia
  9. 9

    La Ertzaintza extrema el control de un asesino en serie que vive en Gipuzkoa tras salir de prisión
  10. 10

    El portátil se queda en el cole y el móvil, en casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Estaban enfadados, pero agradecían a todos los que llevaban las botas llenas de barro»

«Estaban enfadados, pero agradecían a todos los que llevaban las botas llenas de barro»