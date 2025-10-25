Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un coche patrulla de la Ertzaintza recorre una calle de Irun, donde Ferrándiz residió y ha sido visto últimamente. De la Hera

La Ertzaintza extrema el control de un asesino en serie que vive en Gipuzkoa al salir de prisión

Joaquín Ferrándiz se mudó a Irun y Andoain tras 25 años de cárcel por violar y matar a cinco mujeres en los 90 en Castellón

Ainhoa de las Heras

Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00

«Nunca volveré a Castellón por respeto a las víctimas. Me marcho al extranjero para no molestar a nadie y poder rehacer mi vida». Joaquín ... Ferrándiz Ventura, 'Ximo', conocido como 'el asesino del círculo', pronunció estas frases conciliadoras al salir de la prisión de Herrera de la Mancha, en Ciudad Real, el 22 de julio de 2023. Acababa de cumplir 25 de los 69 años a los que fue condenado por violar y matar a cinco mujeres entre 1995 y 1996 en la zona de Castellón, de donde es oriundo. Sin embargo, Ferrándiz ha faltado a su palabra.

