Un coche patrulla de la Ertzaintza recorre una calle de Irun, donde Ferrándiz residió y ha sido visto últimamente

Joaquín Ferrándiz ha sido identificado en su vehículo en varios municipios de Gipuzkoa

Tras salir de la cárcel después de cumplir 25 años de condena vivió en Irun y después se habría mudado a Andoain

O. O. G.

Domingo, 26 de octubre 2025, 08:11

Comenta

Como otros condenados que salen de la cárcel tras haber cumplido su condena, Joaquín Ferrándiz trata de llevar a cabo una vida normal. Cuando el ... 22 de julio de 2023 abandonó la prisión de Herrera de la Mancha, tras cumplir íntegramente el máximo legal en España de 25 años de privación de libertad, aseguró que trataría de rehacer su camino en el extranjero y que, «por respeto» a las víctimas y sus familias, no regresaría a Castellón, donde en la década de los 90 violó y mató a cinco mujeres.

