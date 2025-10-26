Joaquín Ferrándiz ha sido identificado en su vehículo en varios municipios de Gipuzkoa

Como otros condenados que salen de la cárcel tras haber cumplido su condena, Joaquín Ferrándiz trata de llevar a cabo una vida normal. Cuando el ... 22 de julio de 2023 abandonó la prisión de Herrera de la Mancha, tras cumplir íntegramente el máximo legal en España de 25 años de privación de libertad, aseguró que trataría de rehacer su camino en el extranjero y que, «por respeto» a las víctimas y sus familias, no regresaría a Castellón, donde en la década de los 90 violó y mató a cinco mujeres.

Sin embargo, este hombre no habría llegado a mudarse a ningún otro país. Se quedó en la muga, ya que en septiembre de 2023 se trasladó a Irun y desde entonces parece haber vivido siempre en Gipuzkoa. Sin embargo, no se ha empadronado en los dos municipios en los que se ha conocido su residencia, según ha podido confirmar DV.

En la ciudad fronteriza habría vivido varios meses, pero en junio de 2024 se habría trasladado a Andoain, según la información que maneja la Ertzaintza.

La Policía vasca ha identificado a este hombre en varias ocasiones en su vehículo, un Toyota de color gris. Según pudo saber el pasado diciembre este periódico, fue localizado aparcado en el exterior de un local de ocio nocturno en Irun. El pasado miércoles, también fue identificado en la N-634, a la altura de Usurbil. Recientemente también le han dado el alto en las calles de Andoain, aseguran fuentes oficiales.

La Policía vasca lo tiene controlado con motivo de su pasado y también por una orden de alejamiento dictada tras ser denunciado en Gipuzkoa por una mujer por acoso.