Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Izakun, la cocinera que comparte la receta de alubias de su madre: «Manjar absoluto»

La guipuzcoana, cocinera de la taberna familiar, Izaskun, ha enseñado en un vídeo cómo preparar unas alubias

M. S.

Jueves, 20 de noviembre 2025, 07:23

Comenta

«Hoy veréis cómo se ponen las alubias. Os voy a compartir una receta que he aprendido de mi madre», cuenta Izaskun, la cocinera de la taberna Izaskun, un negocio familiar del mismo nombre ubicado en plena naturaleza en Izaskunburu 33, en la localidad guipuzcoana de Ibarra.

«Los ingredientes principales son pimientos, col, morcilla, chorizo, costilla ahumada y como no, las alubias», relata Izaskun en los fogones del establecimiento, conocido por sus platos combinados y bocadillos y que en 2021 consiguió un Solete de Verano de la Guía Repsol.

«He puesto las alubias de este año porque se hace más fácil, pero yo prefiero las del año pasado», admite esta cocinera en el vídeo subido por la cuenta de Tolosako Azoka en Instagram. Primero, «pongo las alubias a remojar desde la víspera y luego, a la mañana siguiente, les añado cebolla y el aceite», explica.

La cocinera que comparte la receta de alubias de su madre

«Una vez que se han cocido las alubias, les echamos sal, aceite y ajo. Debe evitarse meter la cuchara porque sino se rompen», advierte Izaskun. El secreto de esta cocinera guipuzcoana es «coger la cazuela por los lados y moverla para mezclar mejor las alubias».

El siguiente paso es cortar la berza y cocerla con aceite y cebolla, «porque la cebolla le da sabor a la comida», puntualiza Izaskun mientras procede a añadirle aceite. «Después hay que cocer la costilla y la morcilla», dice refiriéndose a la morcilla de Beasain hasta servir las ricas alubias.

Los comentarios de los usuarios en el vídeo no se hicieron esperar y fueron varias las personas que destacaron la «buena pinta» de las alubias y el «saber hacer» de la cocinera guipuzcoana. «Un manjar absoluto», elogiaban otros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  2. 2 El significado de los tapones verdes que empiezan a verse en las ruedas: qué significan realmente
  3. 3

    Fallece tras volcar su tractor y quedar atrapado el padre de un pelotari navarro de Aspe
  4. 4

    Un preso de ETA anuncia su salida del colectivo oficial EPPK y critica los pactos con la Justicia para evitar condenas
  5. 5 Las cocinas en las que se consumen 3.000 huevos al día para hacer tortilla: «Nos ha subido 50 céntimos la docena. Estamos asustados»
  6. 6 Una empresa de San Sebastián lanza una oferta de empleo con sueldos de 3.800 euros en su búsqueda de investigadores
  7. 7

    Vivienda lanza Alokaplus, un seguro de impagos para propietarios que alquilen en zonas tensionadas
  8. 8

    El Gobierno ofrece subir el sueldo a los funcionarios un 10% hasta 2028
  9. 9 Un piso de 30 metros en el centro de San Sebastián por 1.300 euros al mes, entre lo más visto del día en Idealista
  10. 10

    Esteban se defiende: «El PNV no está implicado en la trama y no he visto en mi vida al señor Cachón»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Izakun, la cocinera que comparte la receta de alubias de su madre: «Manjar absoluto»

Izakun, la cocinera que comparte la receta de alubias de su madre: «Manjar absoluto»