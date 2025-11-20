Izakun, la cocinera que comparte la receta de alubias de su madre: «Manjar absoluto» La guipuzcoana, cocinera de la taberna familiar, Izaskun, ha enseñado en un vídeo cómo preparar unas alubias

«Hoy veréis cómo se ponen las alubias. Os voy a compartir una receta que he aprendido de mi madre», cuenta Izaskun, la cocinera de la taberna Izaskun, un negocio familiar del mismo nombre ubicado en plena naturaleza en Izaskunburu 33, en la localidad guipuzcoana de Ibarra.

«Los ingredientes principales son pimientos, col, morcilla, chorizo, costilla ahumada y como no, las alubias», relata Izaskun en los fogones del establecimiento, conocido por sus platos combinados y bocadillos y que en 2021 consiguió un Solete de Verano de la Guía Repsol.

«He puesto las alubias de este año porque se hace más fácil, pero yo prefiero las del año pasado», admite esta cocinera en el vídeo subido por la cuenta de Tolosako Azoka en Instagram. Primero, «pongo las alubias a remojar desde la víspera y luego, a la mañana siguiente, les añado cebolla y el aceite», explica.

«Una vez que se han cocido las alubias, les echamos sal, aceite y ajo. Debe evitarse meter la cuchara porque sino se rompen», advierte Izaskun. El secreto de esta cocinera guipuzcoana es «coger la cazuela por los lados y moverla para mezclar mejor las alubias».

El siguiente paso es cortar la berza y cocerla con aceite y cebolla, «porque la cebolla le da sabor a la comida», puntualiza Izaskun mientras procede a añadirle aceite. «Después hay que cocer la costilla y la morcilla», dice refiriéndose a la morcilla de Beasain hasta servir las ricas alubias.

Los comentarios de los usuarios en el vídeo no se hicieron esperar y fueron varias las personas que destacaron la «buena pinta» de las alubias y el «saber hacer» de la cocinera guipuzcoana. «Un manjar absoluto», elogiaban otros.

