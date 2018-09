Isabel Orbe: «Nuestra meta es llegar al 75% de supervivencia del cáncer para 2030» Isabel Orbe en una entrevista anterior. Fundación científica AECC La directora de la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer explica cómo eligen y evalúan los proyectos que financian JUDITH URQUIJO SAN SEBASTIÁN. Lunes, 24 septiembre 2018, 07:09

Los científicos mantienen una batalla contra el cáncer. Esa labor sin descanso permite ofrecer esperanza a los pacientes para superar la enfermedad. La directora de la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), Isabel Orbe, afirma que «Euskadi está en la cima en cuanto a investigación contra el cáncer».

- ¿Qué nivel de investigación del cáncer tiene Euskadi?

- Excelencia. A raíz de que se montase Ikerbasque hace más de diez años el salto ha sido cualitativo y cuantitativo. Fue el punto de inflexión para la investigación en ciencias de la vida en el País Vasco. Nosotros lo notamos porque financiamos y podemos decir que aquí hay grandes investigadores. Estamos en la cima en cuanto a investigación básica y transnacional.

- ¿Va ganando presencia la mujer en el ámbito científico?

- Al igual que en el resto de sectores. ¿Cuántas arquitectas o ingenieras están en la cima? La investigación es complicada porque no distingue sábados o domingos, mañanas y noches... tiene algún que otro handicap. Pero en lo que a la base se refiere, hay muchísimas mujeres que se incorporan a la investigación.

- ¿A qué se ve obligado a renunciar un investigador?

- La vida de los investigadores en general es durísima. Tienes que dedicarle 24 horas al día y muchas veces dejas de lado a tu familia.

- ¿Se destinan mayores recursos al cáncer más frecuente?

- Totalmente. Los cánceres más financiados y en el que hay más investigadores son los que tienen una mayor incidencia como pueden ser el de mama o el de pulmón. Hacemos una discriminación positiva hacia los cánceres menos frecuentes, ya que son más del 20% del total y una tasa de supervivencia que ronda el 40%, cuando la tasa media es un 60%. Sin embargo en los comunes hay una tasa del 80%.

- ¿Existe un seguimiento de los proyectos financiados?

- Por supuesto, es tan importante la financiación como el seguimiento. Al igual que como cuando vas a hacer una carretera tienes tus hitos y tus objetivos, aquí también. Son proyectos de dos a cinco años y se invierten importantísimas cantidades de dinero, por lo que hay que estar haciendo un seguimiento tanto económico como científico, los dos se equilibran. Hay que estar continuamente revisándolos.

- ¿Qué tipo de criterios tienen para elegir los proyectos?

- Hay convocatorias públicas en las que potenciamos el talento y nos centramos en las personas. Los proyectos se evalúan por una agencia independiente en los que nadie sabe quién les pone nota. En base a esas calificaciones decidimos. Lo que prima es la excelencia y la calidad de esa adjudicación. El mundo de la ciencia funciona así, la calidad es lo que prima ante todo.

- ¿En qué medida han afectado los recortes en la investigación?

- Uno de los objetivos es poner en valor la investigación contra el cáncer. Si se para de investigar nos quedamos como estamos. Otro de nuestras metas es llegar al 75% de media de supervivencia en los cánceres para el 2030 y garantizar la renovación de gente en el sistema y que el pacto por la ciencia sea de verdad. La ciencia no se puede plantear en años electorales, está y se tiene que quedar. La investigación no solo cura, también genera un país del conocimiento.

- ¿Qué le parece la donación millonaria de Amancio Ortega para combatir el cáncer?

- Cuando me enteré que había hecho esa donación al Hospital Donostia no pude más que alabarlo. En este país siempre nos quejamos de los fondos pero comparado con el resto del mundo no lo hacemos tan mal.

- ¿Se tienen en cuenta los avances de otros puntos del planeta?

- Totalmente. Si hay algo global es la investigación. La colaboración es absoluta y es el futuro. En un país tan globalizado tenemos que garantizar que los investigadores puedan trabajar en red y no tengan fronteras. Eso es la ciencia.

- ¿Por qué es tan difícil encontrar una cura contra el cáncer?

- Porque el cáncer son más de 200 tipos. En el cáncer de mama, por ejemplo, hablamos de ocho tipos nada menos y son tan distintos como el sida y la gripe. Los dos son virus pero nadie los confundiría. El objetivo de todos los investigadores es cronificar la enfermedad. Tendremos que acostumbrarnos a vivir con ella como si fuese una diabetes.