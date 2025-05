Irungo Harrera Sarea reclama una acogida digna para los migrantes en tránsito

Patricia Rodríguez Sábado, 31 de mayo 2025, 08:30 Comenta Compartir

El colectivo Irungo Harrera Sarea reclamó ayer la ayuda de todas las instituciones para ofrecer una acogida digna a los migrantes en tránsito que llegan a Irun con el deseo de hallar en Europa una vida mejor que la que dejaron en sus países de origen. Sus integrantes Malen Garmendia e Itziar Gómez comparecieron en las Juntas Generales de Gipuzkoa, donde expusieron las condiciones en las que llegan estas personas y las dificultades que encuentran en ocasiones a la hora de pedir un techo en el centro de Cruz Roja.Este colectivo de voluntarios presta ayuda a los migrantes que llegan al territorio y según expusieron «hemos sentido la pared de la burocracia». En este sentido, alertaron de que «muchos tienen que dormir en la calle» al no poder hacerlo en el recurso de Cruz Roja (Hilanderas), «cuando no suele estar lleno. Nos gustaría saber cuáles son los criterios de admisión, no los conocemos. Además, el centro no está ni señalizado». Ambas representantes mostraron especial «preocupación» por la situación de los menores que se quedan en la calle, porque «no hay recursos» para ellos. «Ante esta situación y el férreo control policial, se arriesgan a cruzar el río». También tacharon de «racistas» estos controles policiales, que a pesar de no ser visibles, «siguen haciéndolos en furgonetas camufladas».