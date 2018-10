Iruin y la Fiscalía piden al TS que ni siquiera admita el recurso del padre de Julen Serrano Iñigo Iruin y la madre de Julen se dirigen al palacio de justi cia donostiarra. / ARIZMENDI La defensa del acusado solicita la absolución en tanto que las acusaciones reclaman la confirmación de la condena por el delito de asesinato JAVIER PEÑALBA SAN SEBASTIÁN. Sábado, 27 octubre 2018, 08:21

El proceso judicial contra Luis Serrano, condenado a 19 años de prisión por asesinar en 2011 a su hijo Julen, de 13 años, entra ya en su recta final. El recurso interpuesto por la representación legal del padre está en el Tribunal Supremo, instancia a la que pide la revocación de la sentencia y dicte otra absolutoria. Su tesis, sin embargo, cuenta con una dura oposición: la de penalista Iñigo Iruin, letrado de la acusación particular que ejerce Itziar Loinaz, la madre de Julen, y la del fiscal del Tribunal Supremo José Luis Bueren, hermano del exmagistrado Carlos Bueren. Ambas acusaciones no solo rebaten los motivos del recurso, sino que van más allá y demandan que ni siquiera sea admitido a trámite.

El recurso persigue la casación de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que el pasado mes de mayo confirmó la condena que había sido impuesta por el magistrado Augusto Maeso, presidente del jurado que consideró al padre culpable de un delito de asesinato.

La cifra 19 años de prisión es la condena impuesta a Luis Serrano, padre de Julen, a quien un jurado popular consideró culpable del delito de asesinato. 19 Recursos Primero La defensa recurrió la condena de la Audiencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Euskadi que confirmó la pena de 19 años de cárcel. Segundo El abogado del padre ha vuelto a interponer un recurso, esta vez ante el Tribunal Supremo, en Madrid.

Al proceso le aguarda a partir de ahora el siguiente recorrido: el recurso deberá ser examinado en primer lugar por la Sala de Admisión del alto tribunal y solo si pasa a este filtro llegará a conocimiento de los magistrados de la Sala Segunda del Supremo que, entonces sí, deberán entrar a analizar el fondo del asunto.

Tras las renuncias de Miguel Castells y Luis Pérez de Ciriza, los abogado que han llevado el peso de la defensa, Luis Serrano ha designado al también letrado donostiarra Carlos Guinea como su defensor. El nuevo abogado ha plasmado en su escrito prácticamente los mismos motivos que sus predecesores dieron a conocer en la apelación ante el Tribunal Superior de Euskadi.

Seis motivos

La defensa de Serrano basa su recurso en seis motivos, cuatro de ellos relacionados con las pruebas. El primero es por no permitir la segunda reconstrucción de los hechos en la vivienda en la que fue hallado Julen, así como en el piso inferior. También apela por habérsele denegado la incorporación al juicio de dos huchas en forma de casco que presentó al comienzo de la vista e igualmente critica que se admitiera la pericial propuesta por la acusación particular del doctor José Cabrera. De la misma manera, censura que no se permitiera a la también doctora Blanca Morera, perito de la defensa, pronunciarse sobre el informe de Cabrera.

Argumenta el abogado del padre de Julen que se produjo la vulneración de la presunción de inocencia y que no se aplicó la atenuante de las dilaciones indebidas, después de que el proceso se prolongara cinco años y medio.

Todos estos argumentos ya fueron desestimados por la Sala de lo Civil y Penal del alto tribunal vasco, cuyos magistrados afirmaron que la sentencia dictada por la Audiencia de Gipuzkoa estaba «especialmente fundada», que devenía de un veredicto bien argumentado, en el que se relataban de manera detallada los razonamientos que sostenía el fallo. Asimismo, indicó que la resolución apelada desarrolló de «forma ordenada y pormenorizada» los elementos de convicción, «por lo que es suficiente para enervar la presunción de inocencia del acusado».

El TSJPV destacó que la prueba indiciaria en la que se sustentó la condena cumplía con los requisitos jurisprudenciales. «El jurado motiva suficientemente porque considera probado cada uno de los indicios, y de la unión de todos ellos se deduce un discurso fáctico razonable, bastante más razonable que las hipótesis de suicidio o accidente que ha manejado la defensa a lo largo del procedimiento», concluyeron los magistrados.

Aun cuando el tribunal reconoció que ninguno de los indicios «prueba por sí solo» que Luis Serrano diera muerte a su hijo, precisó que «esa circunstancia se da en todos los supuestos en que la prueba de los hechos se basa en indicios», porque, añadió, que «dejaría de ser indicio aquella prueba que determinase directa e indubitadamente que se han producido unos hechos, pasando a ser prueba directa de los mismos».

La Sala de lo Civil y Penal estimó también que las pruebas no admitidas fueron, en unos casos bien denegadas, entre ellas las reconstrucciones, y en el de las huchas afirmó que «no era una prueba útil en aquel momento y mucho menos necesaria». Del mismo modo, desestimó las reclamaciones fundamentadas en las pruebas periciales.

La sentencia también rechazó la atenuante de «dilaciones indebidas», por el retraso en la tramitación. En este sentido, el tribunal indicó que no se cumplían los requisitos para aplicar tal circunstancia, toda vez que consideró que el plazo en el que se había desarrollado el proceso era razonable, dada la complejidad del caso, al tiempo que responsabilizó en parte del hecho a la propia defensa.

Inadmisión

Con estos precedentes, tanto el abogado Iñigo Iruin y el fiscal piden al Tribunal Supremo que el recurso de la defensa no sea siquiera admitido a trámite. Consideran que no cumple con la consolidada jurisprudencia del alto tribunal para dicha admisión. Sostiene Iruin que el escrito de la defensa no deja der una reiteración del contenido del recurso que la misma parte elevó al Tribunal Superior vasco. En ese sentido, precisa que la «discrepancia no puede consistir en la reiteración simple del contenido de la impugnación desarrollada en la apelación ni en el planteamiento de cuestiones no debatidas en esa segunda instancia, pues las mismas ya han tenido respuesta desestimatoria o son cuestiones que han sido consentidas por la parte».

La acusación particular y el fiscal, sin embargo, no solo exponen los argumentos que les llevan a pedir la inadmisión a trámite del recurso. También desarrollan los motivos por los que demandan que se desestime el recurso. Consideran que no se ha causado indefensión alguna al padre, que el conjunto de pruebas indiciarias contra el encausado ha sido suficiente para destruir la presunción de inocencia y que con la admisión o inadmisión de las pruebas tampoco se generó perjuicio alguno a Luis Serrano.

Y por último, respecto a si el proceso sufrió una dilación excesiva en el tiempo, Iruin sostiene que «la conclusión de que se trató de una causa compleja es razonable y está razonada suficientemente».