Irailaren 1ean hasiko da Aldundiaren 2026ko egutegiaren argazki lehiaketan parte hartzeko epea
Gipuzkoako Foru Aldundiko eta Argazkilari Elkarteko ordezkariek osatutako epaimahaiak hautatuko ditu 13 lan
DV
Larunbata, 23 abuztua 2025, 16:57
2026ko egutegi ofiziala «herritarren laguntzarekin» osatzeko asmoz, Gipuzkoako Foru Aldundiak irailaren 1ean irekiko du argazki lehiaketarako proposamenak bidaltzeko epea. Lehiaketan 18 urtetik gorako pertsona guztiek har dezakete parte, argazkilari zaletuek zein profesionalek, eta irailaren 30a izango da azken eguna.
'Ekin. Zaindu. Bizi' izenburupean, gaiak «Gipuzkoako herritar guztien ongizate integralarekiko konpromiso instituzionala» laburtzen duela azpimarratu dute. «Lurraldearen nortasuna islatzen du: Gipuzkoa bizia, dinamikoa eta ondare natural, kultural eta industrial aberatsa duena; etorkizunerako bokazioarekin aurrera egiten duen lurraldea, pertsonak eta ingurunea zaintzen dituena, eta ongizate osoaren aldeko apustua egiten duena».
Aurreko edizioetan bezala, lehiaketak Gipuzkoako Argazkilari Elkartearen laguntza du. Guztira 4.000 euro banatuko dira saritan: argazki irabazleak 1.000 euro jasoko ditu eta egutegiko azalean argitaratuko da; 250 euroko 12 sari gehiago emango dira, urteko hamabi hilabeteei dagozkienak.
Parte-hartzaile bakoitzak hiru argazki aurkeztu ahal izango ditu gehienez, originalak, argitaragabeak eta Gipuzkoan ateratakoak. Ez da onartuko aurretik saritutako irudirik, ezta egilearen sinadura edo logotipoa duenik ere. Argazkiak koloretan zein zuri-beltzean aurkez daitezke, eta JPEG formatuan, orientazio horizontalean, 20x33 cm-ko tamainan eta 300 PPPko erresoluzian.
Gipuzkoako Foru Aldundiko eta Argazkilari Elkarteko ordezkariek osatutako epaimahai batek baloratuko ditu baldintza guztiak betetzen dituzten irudiak. 13 argazkirik onenak aukeratuko dira, haien kalitate artistikoa, erabilitako teknika eta lehiaketaren gaiarekin duten lotura kontuan hartuta.
Ondorenean, hautatutako argazkien egileei kalitate handiko irudiak eskatuko zaizkie, baita datu pertsonalak eta irudi bakoitzaren izenburua edo leloa ere.
