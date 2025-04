Joxe Larrea se recupera del coronavirus en casa tras superar un estado crítico y 16 días de ingreso en el hospital de Txagorritxu

«Intuía que me iba, que me moría… Y he vuelto a nacer» El zegamarra Joxe Larrea, residente en Vitoria, se recupera del coronavirus en casa tras superar un estado crítico y 16 días de ingreso en el hospital de Txagorritxu

Alexis Algaba San Sebastián Lunes, 6 de abril 2020, 06:27 | Actualizado 11:27h.

«Les he dicho a las enfermeras que si me ven por la calle me saluden, que yo de vista no las conozco». Joxe Larrea explica desde su cuarentena domiciliaria cuáles fueron las últimas palabras que dedicó a los «héroes y heroínas» que le han permitido ganarle la batalla al coronavirus. Hace unos días, el 27 de marzo, abandonó el Hospital de Txagorritxu, donde había ingresado dos semanas antes con una neumonía que le afectaba a los dos pulmones. También le diagnosticaron Covid-19. Algunas jornadas después, su situación fue crítica, tanto que una madrugada «veía que me iba, que me moría». Por suerte, ángeles de la guarda vestidos con EPIs y mascarilla le han permitido vivir para contarlo y trasladar que «se puede superar la enfermedad, tengas la edad que tengas».

Joxe, de 68 años, saborea ahora cada minuto de cuarentena. Estar en un cuarto, poder levantarse y caminar algo, leer el 'Cuaderno Amarillo' del escritor y filósofo catalán Salvador Pániker y tener apetito son pequeños placeres que ahora le resultan inmensos después de pasar aislado más de dos semanas luchando contra «el bicho». Cumple rigurosamente la cuarentena en su casa de Vitoria, en la que vive junto a su mujer y el menor de sus tres hijos, que cumplirá 12 años el próximo día 7.

Dos veces al día se toma la temperatura. La primera entre las ocho y las diez de la mañana. La segunda, a la misma hora pero al anochecer. Debe transmitir esas mediciones a su médico, que le llama a diario para comprobar cómo evoluciona y si los síntomas van desapareciendo. De momento, parece que todo marcha bien, después de «volver a nacer» una madrugada de mediados de marzo.

Al borde de la muerte

Este zegamarra, que antes de establecerse en Vitoria ha residido muchos años en Madrid, reconstruye los hechos como si fuera el CSI. «Todo empezó el 4 de marzo», arranca en una conversación telefónica extensa -«tranquilo, tengo todo el tiempo del mundo»-. Ese día se desplazó con varios familiares a Noja, en Cantabria, a un apartamento. Esa noche comenzó a sentirse mal, con dolor en las articulaciones, pero pensó que «ya se me pasará». Días después, dado que el malestar no remitía, llamó al teléfono del Consejo Sanitario. Acudió al centro de salud, el doctor le analizó y observó que el foco de la infección lo tenía en la garganta. Con el ibuprofeno y el Clamoxyl que le recetó le bajó la fiebre, pero el efecto positivo no terminaba de notarse y la fiebre volvió a subir. «Casi sin poder andar», regresó el día 12 al centro de salud. La doctora le analizó la saturación de oxígeno, y al ver que los valores no eran los óptimos redactó un informe y le emplazó a ir cuanto antes a urgencias.

Dicho y hecho: dos mascarillas, una para él y otra para el familiar que le llevó en coche, y se plantaron en el hospital alavés de Txagorritxu. «Me dijeron que tenía neumonía en los dos pulmones y que probablemente tenía el coronavirus», apunta. Quedó ingresado y parecía que su estado estaba controlado. Pero no. Le pusieron oxígeno «a tope», pero no mejoraba. «El médico me avisaba de que este es un virus muy traicionero. Que parece que lo estas superando, pero te vuelve a entrar en los pulmones y se expande como la pólvora».

Así sucedió en su caso. Una madrugada, cuya fecha Joxe no acierta a concretar, llegó el momento en el que los profesionales sanitarios no eran capaces de controlar sus constantes. «Yo estaba tan mal que ni era consciente de lo que pasaba. Eso sí, veía que me iba y que me iba», alcanza a recordar. Comenzó a descender la saturación, su temperatura corporal, el pulso… «Me iban a sedar y entubar, pero entonces probaron con otro tratamiento».

Joxe se emociona al recordar aquellas horas que parecían eternas: «Fue alucinante. Las enfermeras toda la noche jugándose el tipo conmigo, el médico me abrazaba y me decía, 'venga Joxe que estamos preparando un tratamiento exclusivo para ti y estamos luchando todos'». El hecho es que el tratamiento terminó funcionando. «No sé qué llevaba, pero me ponían bolsas y bolsas día y noche y las constantes comenzaron a estabilizarse», narra sorprendido el zegamarra.

Revive, también emocionado, el momento en que el médico entró en su habitación gritando «¡hemos dado con la tecla!» para, acto seguido, confesarle que, sinceramente, la noche anterior «pensaban que me iba a morir». Poco a poco su estado comenzó a mejorar. Empezó a comer un poco de fruta, luego alguna crema, le fueron reduciendo el oxígeno… «Total, que le he acabado dando la vuelta», sonríe, insistiendo en que «de esto se sale, ese es el mensaje».

Sanitarios que son «oro»

En esos 16 días de ingreso, los profesionales de Osakidetza «han sido mi familia», sostiene Larrea. Con su mujer hablaba por las mañanas, cuando el médico hacía la ronda para explicarle su evolución. «Ponía el manos libres en el teléfono y nos explicaba a los dos cómo iba la cosa. Incluso le dejaba preguntar a mi mujer lo que quisiera». Las enfermeras y doctores le han dado ánimos constantes, lo que le ha ayudado a superar la situación y derrotar al Covid-19.

«Esas personas tienen sus familias y se están jugando la vida por nosotros, con unos trajes con los que se asfixian... Siguen dando el callo día tras día, son auténtico oro», se vuelve a emocionar. A Joxe le pesa tener que haber afrontado este trance para comprobar el nivel «alucinante» de la sanidad vasca. «Ha sido una experiencia durísima, pero muy enriquecedora», admite, añadiendo que «tenemos a los mejores profesionales del Estado».

Alejado del 'mundo'

Gracias a su ingreso, Joxe ha podido vivir casi ajeno a las noticias que día tras día se han conocido sobre la pandemia. «Ahora tampoco estoy al tanto de lo que pasa ahí fuera, pero supongo que estarán los de siempre hablando para sacar partido de esto», pronostica. Tiene suficiente con que algún familiar le comente por Whatsapp que la enfermedad comienza a estabilizarse en Euskadi y que como él ya hay decenas de personas que salen de las UCIs y los hospitales y se recuperan.

«Lo que quiero es que la gente no frivolice tampoco con la enfermedad -apunta-, que no se refieran a ella como una 'gripilla', porque no lo es». Ahora, asomado a su terraza, Joxe espera cumplir con la cuarentena y que el confinamiento declarado desde mediados de marzo finalice lo antes posible para poder abrazar a familiares y amigos después de superar el trance más complicado de su vida. «Mi nieta me pide que me ponga bien para llevarla a los columpios». El abuelo ya cuenta los días.