«Hay interés de algunas aerolíneas por nuestro aeropuerto» La diputada foral cita el objetivo de conseguir algún vuelo internacional para 2019 «ahora que vamos a tener una foto estable» G. L. SAN SEBASTIÁN. Domingo, 15 julio 2018, 08:41

Pese a la apuesta estratégica por la movilidad ferroviaria, la diputada foral defiende la operatividad del aeropuerto de Hondarribia.

- ¿Es competitivo hoy por hoy?

- Los problemas que ha tenido el aeropuerto en el 2017, con las adecuaciones de la pista, han condicionado la campaña de 2018, de manera que no se ha podido consolidar el vuelo de Londres de verano que esta Diputación recuperó, ni el de Mallorca. Hasta enero no hemos garantizado, con el ranurado, que ciertos aviones puedan aterrizar aquí y las compañías trabajan a un año vista.

- ¿Qué futuro le augura?

- Se ha conseguido la certificación europea con la garantía de seguridad, el ranurado ya funciona, y se está cambiando el sistema de radioayuda VOR. Pronto habrá una foto estable y desde Ortzibia, como sociedad de promoción del aeropuerto, que no de gestión, seguimos trabajando para ver qué vuelos nuevos podemos conseguir.

- ¿De qué destinos hablamos?

- Se está negociando. El congreso Routes Europe que hubo en Bilbao fue un escaparate importante y allí se hicieron contactos. Hay interés de determinadas aerolíneas por nuestro aeropuerto.

- ¿Qué tipo de vuelos?

- Internacionales. El objetivo es conseguir alguno nuevo para 2019.

- En dos meses 71 vuelos se han desviado. La gente está cabreada.

- Hemos mandado una carta a Enaire -gestor de la navegación aérea en España, dependiente del Gobierno central- pidiendo que agilice al máximo las obras de acondicionamiento del VOR y que tenga un servicio de atención a los usuarios correcto. Ha habido muchas desviaciones y la gente no ha sido informada ni tratada como se debiera.

- Hablando de cabreos, ¿cómo va la regeneración de Pasaia?

- Estamos teniendo avances, pero no visibles. Ya está licitado la redacción del proyecto del centro Adinberri. También avanzamos en los trámites para que las obras del parking de Hospitalillo empiecen el segundo semestre de 2019. Espero que incluso este año se pueda empezar con la urbanización de la lonja.

- ¿Y la reactivación económica?

- Estamos trabajando junto con el Puerto para activar actividades económicas no vinculadas estrictamente a la logística del puerto. Y no solo de hostelería, que podrá tener su hueco en el paseo del muelle. Me refiero a investigación, cultura, tursimo... El festival marítimo de este año, por ejemplo, ha marcado un hito y ha sido un ejemplo de lo que se puede hacer.